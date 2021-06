Luxusní přihrávka před prázdnou branku, střela z pár kroků. Ze sta pokusů by David Pastrňák dal snad 99 gólů. Jenže ve čtvrtém zápase play off proti Islanders bostonský kanonýr na ledě trefil jen tyčku. Bruins padli 1:4 a série je srovnaná.

Nejlepší střelec minulé sezony NHL Pastrňák dostal krásný pas od Patrice Bergerona, na který byl navíc nachystaný. V takových chvílích se gólmani soupeřů jen smutně ohlédnou a vytahují puk ze sítě. Český útočník ale v 17. minutě za stavu 0:0 jen orazítkoval pravou tyč, načež puk přikryl gólman Varlamov. ‚Pasta' s hlavou na ledě nemohl uvěřit...

Pastrnak somehow doesn't score on a wide open net and hits the post. pic.twitter.com/nEJNyHwfqL — Shayna (@hayyyshayyy) June 6, 2021

„Jeden z těch večerů, kdy se vám vyloženě daří...," posteskl si kouč Bruins Bruce Cassidy. „Jestli to byl klíčový moment zápasu? To nevím. Ale když váš nejlepší hráč trefí v tutové šanci tyčku a zrovna v zápase, kdy nedostanete moc dalších příležitostí, tak je to nepříjemné. Rozhodně bych byl radši, kdyby to proměnil..."

Hosté přesto šli na začátku druhé části do vedení díky dorážce Davida Krejčího v přesilovce. Závěr se ale vymknul jejich kontrole.

Pastrňák po hattricku v úvodním duelu série nasbíral v dalších třech utkáních jen dvě asistence a jeho góly Bruins ve vyrovnané bitvě chybí.

„David je ale pořád střelecky aktivní, Nemyslím, že by ho ta šance nějak poznamenala. Byl v pohodě," tvrdil Cassidy.

Pastrňák v průběhu série ale opravdu nevypadá, že by se necítil v pohodě. Když na něho před třetím utkáním hraném na Long Islandu pokřikoval klučík v dresu domácí star Mathewa Barzala, přešel to Pasta s úsměvem a ještě dal malému fanouškovi při odchodu z ledu hokejku...

Islanders ale po loňském postupu do konferenčního finále zase předvádějí, jak nepříjemným soupeřem v play off jsou. Dobře to ví i Pastrňák, který předvedl pro sebe naprosto netypickou minelu. V pátém zápase série v úterý v 0:30 SELČ bude mít v TD Garden co napravovat.