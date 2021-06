Gólman New Yorku Islanders Semjon Varlamov (40) likviduje šanci bostonského útočníka Davida Krejčího v utkání play off NHL.

Hvězdný útočník Bostonu Bruins David Pastrňák skončil na lopatkách po souboji s Casey Cizikasem (53) z týmu New York Islanders během utkání NHL.

Útočník Bostonu Bruins Brad Marchand (vpravo) slaví gól v utkání play off NHL. Gólman New York Islanders Semjon Varlamov (40) je překonaný.

Radost v podání hokejistů Bostonu poté, co se v utkání proti NY Islanders prosadil gólově David Pastrňák (88). K zásahu mu gratulují spoluhráči Matt Grzelcyk (48) a Charlie McAvoy (73).

Winslow Townson, Reuters