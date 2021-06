Trenér hokejistů Bostonu Bruce Cassidy dostal v NHL pokutu 25 000 dolarů (asi 522 tisíc korun) za kritiku rozhodčích po čtvrtém zápase série play off s New York Islanders. Podle kouče sudí neměřili oběma týmům stejným metrem, přestože mužstva hrála podobným stylem.

Boston pondělní duel prohrál 4:5, přičemž soupeř dal tři góly z přesilovek, které měl celkem čtyři. Bruins si zahráli v početní převaze jen dvakrát. "Stejné fauly, které pískali nám, nezapískali jim. A já nechápu proč," zlobil se Cassidy a prohlásil, že se sudí k soupeři chovají, jako by byli New York Saints (Svatí) a ne New York Islanders.

Trenér Islanders Barry Trotz v reakci na Cassidyho stížnosti zdůraznil, že jeho svěřenci patřili k nejméně trestaným i v celé základní části, zatímco Boston pořadí vedl. Podle Cassidyho ale sudí v pondělí v některých případech pískali i zákroky, které by jindy prošly.

"Není to tak, že bych tvrdil, že všechna rozhodnutí proti nám byla špatně. To není pravda. Za stejné zákroky ale musí být trestáni všichni," řekl Cassidy. "Hrají tvrdě. Mně se jejich styl líbí. Ale nadělají stejně tolik faulů jako my. Jde jen o to jim je odpískat," dodal.