Jednou Montreal, vždycky Montreal! Tomáš Plekanec patřil 15 let (2003-2018) do rodiny Canadiens a odehrál za ně 984 zápasů, což mu zaručuje sedmé místo v historické tabulce nejúspěšnějšího klubu NHL. A stále je taky v kontaktu s týmem, který se senzačně protáhl do semifinále Stanley Cupu. I když pro osmatřicetiletého centra to zase takové překvapení nebylo.

Vážně ne? Vždyť Montreal prošel do play off s nejmenším počtem bodů ze všech 16 týmů. S Torontem v prvním kole prohrával 1:3 na zápasy.

Jenže má formu ve správný čas! To je prostě potřeba, obzvlášť u týmů, které se do play off dostaly relativně na hraně. Já myslím, že (generální manažer) Marc Bergevin to mužstvo stavěl vyloženě na play off. A vždycky to i říkal, že potřebuje hráče, kteří ho do play off dostanou, a pak to i vyhrají.

Ponocujete kvůli Montrealu?

Sleduju je samozřejmě blíž, ale na celé zápasy nekoukám. Spíš si pouštím sestřihy. A když potřebuju vědět ví, tak si to dohledám.

V Kanadě se ironicky píše, že Montreal za týden vyřadil víc týmů, než Toronto za posledních 17 let. Proč podle vás Maple Leafs, u kterých jste také krátce působil, zase vyhořeli?

Očekávání jsou obrovská a je tam ohromný tlak na kluky, jako jsou Matthews, Marner, Nylander. Je hrozně těžké to ustát. Montreal má tým postavený na více lajnách. Vypadne jeden hráč a oni tam dají stejně dobrého. Tým je ‚deep', jak se v Americe říká. Kádr je široký, je z čeho vybírat a kluci mají formu. Ti, co mají dávat góly, tak je dávají. Toffoli, Gallagher dával důležité branky. Díky tomu jsou tam, kde jsou.

Souhlasíte, že v sérii s Winnipegem pomohla Montrealu i suspendace Marka Scheifeleho? Bez něj byli Jets v útoku úplně plonkoví.

Nemyslím si, že to rozhodlo. Scheifele je výborný hokejista, určitě by pár gólů asi zařídil, ale nebylo to jen tím, že nehrál. Takový vliv to nemělo. Montreal byl lepší celou sérii.

Za dobu vašeho působení v Montrealu jste se dvakrát dostali do konferenčního finále (2010, 2014). Co je v těch klíčových chvílích play off nejdůležitější? Systém, dostatek sil, výkony nejlepších hráčů?

Pro Montreal je nejdůležitější, že má formu Price. Chytá skvěle, načasování formy gólmana a týmu celkově se povedlo.

Carey Price z Montralu (vpravo) se zdraví s Connorem Hellebuyckem

Ryan Remiorz, ČTK/AP

Gallagher dokonce tvrdil, že takhle ještě Price chytat neviděl. Ale jak se vám zamlouvá třeba Tyler Toffoli, který dal v základní části 28 gólů a v play off taky hodně boduje?

Proto ho Marc přivedl. Je to zkušený hráč, který toho má hodně za sebou. Už vyhrál Stanley Cup s Los Angeles (2014) a je to vítězný typ, Přesně už ví, jak tyhle zápasy hrát a Bergevin získal právě hráče, co ty zkušenosti mají. Není to postavené na mladých jako v Torontu, kde Matthews s Marnerem zkušenosti v play off pořád sbírají. V Montrealu máte hráče, jako jsou Toffoli, Staal, Perry, Weber. To jsou borci, co vyhráli Stanley Cupy, olympiádu. Je strašně znát ta vítězná mentalita, klid v kabině. Ani nemusí mít takový velký ice time, ale dokážou v důležitých momentech ty správné věci, což je nejdůležitější.

A vedle nich se daří i mladíkům. Třeba Nick Suzuki dělá čest vašemu číslu 14.

(směje se) Jo, on je hodně talentovaný, šikovný s pukem, šéfuje v přesilovkách. Takže super. Montreal celou dobu sháněl centry, kteří by převzali ofenzivní roli, co tam léta chyběla a Suzuki je přesně ten typ, kterému se to povedlo strašně rychle. Já jen věřím, že mu to vydrží, přidá se k něm (Cole) Caufield a Montreal bude v dobrém postavení i další roky.

S většinou týmu jste hrával. Povzbuzujete bývalé spoluhráče na dálku?

Píšu si s Lehkonenem, s Gallagherem. I s Pricem a manažerem Bergevinem. Znám i kouče Ducharmea. Když jsem končil, tak on tam byl prvním rokem asistent. Zažil jsem ho ale jen dva měsíce, takže ho nechci nějak hodnotit. S týmem v kontaktu jsem, i když ne denně, ale zprávy probíhají a je to fajn.

Už teď je jasné, že Montreal půjde v semifinále na vítěze série Colorado-Vegas (zatím 2:3 na zápasy), což jsou asi největší favorité na Stanley Cup. Mají proti nim Habs šanci?

Šance je tam určitě! Oba jsou podle sestav obrovští favoriti, většina jim bude věřit, ale Montreal je rozjetej. Hodně by mu mohlo pomoct, že zvládl vyřadit Winnipeg za 4 zápasy a nabere síly. A forma Price může být klíčová. Já myslím, že je to naprosto otevřené. Pokud by šla série Vegas s Coloradem do sedmi zápasů, tak šance Montrealu jen stoupají.

Tomáš Plekanec v dresu Komety Brno

Vlastimil Vacek, Právo

Nebude hrát roli, že zatímco haly v USA už jsou nabité, v Montrealu může do arény maximálně 2500 diváků?

Zatím to nevypadalo, že by jim to vadilo (směje se). Ale je to strašná škoda pro fanoušky i pro hráče, protože ten dvacetitisícový kotel, který je v Montrealu, je nezapomenutelný. Fanoušci ale dokážou udělat atmosféru i v tom počtu, co tam chodí. Když pak ale člověk vidí, jak ve Vegas a v Denveru je plný stadion a v Montrealu jen necelé tři tisíce, tak je to škoda.