Dlouholetý brankář Bostonu Bruins Tuukka Rask odehrál play off NHL s poraněnou kyčlí a musí na operaci. Nedlouho po vyřazení týmu s ofenzivními hvězdami Davidem Pastrňákem a Davidem Krejčím od hokejistů New York Islanders oznámil čtyřiatřicetiletý Fin, že podstoupí zákrok a na led se vrátí až začátkem příštího roku. Přijde tak o start sezony, kterou by opět rád absolvoval v dresu Bruins.