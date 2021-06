Jak ty uplynulé měsíce hodnotíte?

Začalo to skvěle, ale po dvou zápasech jsme byli týden v covidovém režimu, pak se člověk vrátil v dobré formě a najednou měl kvůli zranění skoro po sezoně. Ale pozitivní je, že vždycky jsem se dokázal vrátit a myslím si, že i ve slušné formě.

Jizva na palci vám to podivné období bude ještě dlouho připomínat.

Bavil jsem se s doktorem, který je specialista na palce, ale ještě se mu prý nestalo, aby měl gólmana z profesionální ligy s takovým zraněním. Měl jsem zaražený kloub dovnitř a tři vazy urvané. Pravou rukou jsem si nezavázal tkaničky, nenapsal esemesku. Bylo to poprvé, co jsem neměl náplň, žádný golf, tenis, vůbec nic. Po dvou týdnech jsem pak musel do Colorada na druhou operaci, aby mi vyndali dráty. Když jde na vás v tréninku tolik střel, tak jsem ani tu hokejku neudržel. Pokud bych byl obránce nebo útočník, tak se vrátím po dvou týdnech, ale já po dvou střelách pět minut nemohl držet hokejku, jak to bolelo.

Ale zápasy jste ještě stihl, i když jste přišel o pozici.

Já bych ani neřekl, že jsem o ni přišel. Těmi výkony jsem si držel takovou, jakou jsem měl předtím. Alex Nedeljkovic ale dostal šanci jako nováček a chytal výborně. To mi úplně připomnělo, jak jsem chytal jako mladý v Detroitu. Já se naštěstí stihl vrátit ještě před play off.

Hokejový brankář Petr Mrázek.

Vlastimil Vacek, Právo

V něm ale začal jako jednička nezkušený Nedeljkovic. Štvalo vás to?

Mrzelo to, ale play off je dlouhé. Prohráli jsme s Tampou a šel jsem do brány a chytal jsem. Štve to ale každého, kdo může chytat a nechytá, ale Rody (kouč Brind'Amour) mi to pak vysvětlil. Co měl říkat Reimer, který nakonec z nás tří gólmanů skončil na tribuně.

Jste teď bez smlouvy, cítíte nervozitu z budoucnosti?

Já se těším, nejsem z toho vynervovaný. Bude zajímavé, co se stane. Uvidíme, jak se to vyvine, je to byznys, ale bavil jsem s Rodym i s koučem gólmanů a byli by rádi, kdybych se vrátil do Caroliny.

A vrátíte? Je to vaše preference?

Problém je v tom, že je tam majitel, který si to dělá podle sebe. Šest hráčů nemá smlouvu, tři jsou chránění hráči bez smlouvy, čtyři trenéři bez smlouvy, dva kustodi bez smlouvy, doktor... Kdo ví, kolik hráčů bude příští rok zpátky, kolik trenérů. Pokud by nepodepsal Rody, tak bych si tu budoucnost v Carolině nedovedl představit.

Brind'Amour je nominovaný na nejlepšího kouče sezony. To by asi bylo šílenství ho nepodepsat na další roky.

Pokud skončí on, tak skončí asi hodně lidí. Hlavně fanoušci si to neumí představit. Být majitelem, tak Rodyho udržím za každou cenu. Na hokej se v Raleigh chodí kvůli němu. Ta kultura, co se tam budovala, by byla pryč.

Vy jste s ním nikdy neměl žádnou při?

Na gólmany on je super. Tři roky se se mnou o hokeji nebavil, což je ideál, co brankář potřebuje. Takže paráda.

Budete při vyjednávání preferovat délku smlouvy, výšku kontraktu, ambice týmu? Nebo hledáte kompromis?

Uvidíme podle nabídky. Co nejdelší by byla dobrá. A pokud by to bylo u týmu, který má ambice a kde se něco buduje, tak by to bylo fajn. Takhle to bylo v Carolině, že se tým budoval a najednou jsme vyhráli divizi a byli jsme top 3 tým v NHL. Tam člověk viděl, jak se to zvedá.

Brankář Caroliny Hurricanes Petr Mrázek (34) v akci proti útočníkovi Ondřeji Palátovi (18) z Tampy Bay Lightning v utkání 2. kola play off NHL.

Kim Klement, Reuters

Teď zatím jednat nemůžete, ale agent už vám jistě řekl, jaké jsou signály na trhu.

Seděli jsme spolu. Rád bych vyhrál Stanley Cup, takže člověk si ty aspekty musí dát dohromady.

Vaše jméno padá v souvislosti s minimálně desítkou klubů a nejvíc se skloňuje Toronto. Brali byste to?

Tam ty ambice jsou. Ale taky jsou tam ti žraloci novináři (směje se). Média a fanoušci vytvářejí velký tlak. Uvidíme. Kdyby byla vize správná, tak je mi jedno, jestli budu chytat v Torontu, ve Winnipegu, nebo kdekoli jinde.

A co váš tip na letošního vítěze Stanley Cupu?

Já jsem vám před dvěma měsíci říkal, že kdo porazí Tampu, vyhraje Stanley Cup. Lightning na nás věděli, co hrát. Měli skvělé přesilovky. Takže podle mě vyhraje vítěz série Tampa-Islanders. Ale přál bych to Tampě.