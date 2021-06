V prvních třech sezonách Brind'Amour s týmem vždy došel do play off. Letos Carolina, za niž nastupovali také brankář Petr Mrázek a útočník Martin Nečas, vyhrála v základní části Centrální divizi, ale ve vyřazovací části vypadla ve druhém kole po porážce s obhájci Stanley Cupu z Tampy Bay. Vloni bylo konečnou Hurricanes první kolo, předloni, kdy po Brind'Amourově příchodu ukončili devítileté čekání na postup do play off, až finále Východní konference.

Jako hráč Brind'Amour s Carolinou vyhrál Stanley Cup v roce 2006, čtyři roky předtím byl ve finále. V letech 2006 a 2007 získal Selke Trophy pro nejlépe bránícího útočníka ligy, nyní může přidat i ocenění jako kouč, protože je jedním z finalistů hlasování o Jack Adams Award pro nejlepšího trenéra soutěže. Dalšími kandidáty jsou Joel Quenneville z Floridy a Dean Evason z Minnesoty.