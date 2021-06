Hokejisté týmu New York Islanders porazili v semifinále play off NHL doma Tampu Bay 3:2 v prodloužení a vyrovnali stav série na 3:3 na zápasy. Na druhou branku hostů přihrával český útočník Ondřej Palát. Jeho spoluhráč, obránce Jan Rutta, nebodoval. O postupujícím do finále rozhodne sedmé utkání.