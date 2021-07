Hokejisty Arizony po Ricku Tocchetovi povede André Tourigny a v NHL ho tak čeká premiérová sezona v roli hlavního kouče. Sedmačtyřicetiletý Kanaďan dvakrát pracoval jako asistent v Ottawě Senators a Coloradu Avalanche, letos v lednu získal stříbro se svými krajany na mistrovství světa hráčů do 20 let. Na přelomu května a června byl zase jako asistent v Rize na světovém šampionátu a s Kanaďany slavil zlato.

Tourigny poslední tři roky vedl také juniorský tým Ottawa 67's v soutěži Ontario Hockey League, v níž byl dvakrát zvolen trenérem roku.

Arizona pod Tocchetovým vedením skončila pátá v Západní divizi a opět se nedostala do play off. V posledních devíti letech se to týmu Coyotes povedlo jen jednou.