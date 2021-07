Hokejisté Montrealu dál živí naději na zisk Stanley Cupu. Tampa v sestavě s Čechy Ondřejem Palátem a Janem Ruttou nevyužila první mečbol, když na ledě Canadiens prohrála čtvrté utkání finále v prodloužení 2:3. Vítězný gól vstřelil Anderson, pro kterého to byla druhá trefa v zápase. V dalším utkání bude mít Tampa výhodu domácího prostředí.

Montreal dobře věděl, že porážka ve čtvrtém utkání ukončí jeho sen o zisku slavné trofeje. A nechtěl to připustit. Canadiens pod tlakem rozjeli zápas lépe, když je v 16. minutě poslal do vedení Anderson, kterému adresoval přihrávku zpoza branky Suzuki. Do kabin tak šli domácí s náskokem 1:0.

O ten však přišli ve druhé dvacetiminutovce, kdy udělali chybu v rozehrávce a Tampa tvrdě trestala Goodrowem. I třetí část zápasu nabídla velmi dramatickou podívanou, na ledě se jiskřilo a v jednu chvíli bylo na trestné lavici po třech hráčích z každého týmu.

Blíž k vítězství byli podruhé v duelu Canadiens. Ve 49. minutě se dočkal premiérové trefy ve finálové sérii moskevský rodák Romanov. Ten možná nejprve ani nevěřil, že jeho nahození prošlo do sítě, ale o to větší byla následná radost.

Hotovo však nebylo a Tampa se rvala o výsledek. A dočkala se srovnání stavu. Joseph vyzval parádní přihrávkou Maroona, jenž poslal touš do odkryté branky. V tu chvílí pro změnu jásala v euforii družina v modrobilých dresech, stejně jako hrstka fanoušků hostů v hledišti.

Minutu a jednu sekundu před koncem základní hrací doby zasáhl holí do obličeje Ondřeje Paláta kapitán Montrealu Weber a musel na trestnou lavici na dvě plus dvě minuty. Český útočník utrpěl krvavé zranění, lékaři se jej na střídačce snažili dát co nejrychleji dohromady.

Do konce třetí části hry už branka nepadla, i když puk při obrovské šanci Kučerova zacinkal o brankovou konstrukci. Poprvé ve finálové sérii tak muselo vítěze zápasu prodloužení.

Tam nebezpečně pálil nejprve Palát, aby následně v oslabení zahrozil domácí Suzuki. Montreal nakonec přečkal dlouhé oslabení a sám udeřil. Anderson tísněný českým bekem Ruttou poslal puk před branku, touš ale do sítě neprocpal. Nicméně hbitý hráč Canadiens se do akce zpoza branky dokázal vrátit, odpoutal se od českého beka a šťastně skóroval.