Na Stanley Cup se i letos zapíší česká jména. Nejslavnější hokejovou trofej světa obhájila Tampa s obráncem Janem Ruttou a útočníkem Ondřejem Palátem. Lightning v pátém finálovém duelu play off NHL porazili gólem nováčka Rosse Coltona ze 34. minuty Montreal 1:0 a sérii ovládli 4:1. Nejcennější hokejovou trofej na světě vyhráli potřetí v historii, poprvé v roce 2004. Dvakrát za sebou se z ní před floridským celkem naposledy radoval Pittsburgh v letech 2016 a 2017.

Rutta s Palátem se díky dvěma prstenům za triumf ve Stanleyově poháru vyrovnali Jaromíru Jágrovi, Robertu Holíkovi, Patriku Eliášovi, Petru Sýkorovi, Dominiku Haškovi a Michalu Rozsívalovi. Rekordmany mezi českými šampiony jsou trojnásobní vítězové Jaroslav Pouzar a Jiří Hrdina.

Dvakrát za sebou se před Ruttou a Palátem podařilo zvítězit jen v letech 1984 a 1985 Pouzarovi s Edmontonem a Jágrovi a Hrdinovi v letech 1991 a 1992 s Pittsburghem.

Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče vyřazovacích bojů získal Andrej Vasilevskij jako první gólman od roku 2012, kdy se to povedlo Jonathanu Quickovi z Los Angeles. Šestadvacetiletý Rus, který v pátém finálovém utkání pochytal 22 střel, uzavřel všechny čtyři série tohoto play off čistým kontem, v součtu s loňským finále se mu to povedlo pětkrát za sebou. Loni trofej vyhrál jeho spoluhráč obránce Victor Hedman.

Hokejista Tampy Ross Colton (79) oslavuje se spoluhráči gól v pátém finále Stanley Cupu proti MOntrealu.

Douglas Defelice, Reuters

Nejproduktivnějším hráčem vyřazovací části se stejně jako loni stal útočník Tampy Bay Nikita Kučerov díky 32 bodům (8+24) v 23 zápasech. Podruhé za sebou a znovu se 14 zásahy ovládl tabulku střelců jeho spoluhráč Brayden Point.

Třetí sezonu po sobě získal Stanleyův pohár útočník Pat Maroon, kterému se to nejprve v červnu 2019 podařilo s rodným St. Louis, než zamířil na Floridu. Naopak stejně jako loni v září s Dallasem ani tentokrát neuspěl útočník Corey Perry. Prvenství však šestatřicetiletý Kanaďan oslavil už v roce 2007 s Anaheimem.

Zatímco v minulé sezoně se svěřenci trenéra Jona Coopera radovali z trofeje v "bublině" v Edmontonu bez fanoušků, letošní triumf si vychutnali před zraky 18.110 diváků.

Poražený Montreal se ve finále představil poprvé od roku 1993, kdy nejcennější hokejovou trofej získal počtyřiadvacáté v historii. V tomto ohledu je suverénně nejlepší.

Brankář Tampa Bay Lightning Andrej Vasilevskij se Stanley Cupem.

Phelan Ebenhack, ČTK/AP

"Bolts" v první třetině pátého utkání přestříleli Canadiens 13:4, ale skóre zůstalo neměnné. V prostřední části trefil hostující útočník Caufield v přesilovce břevno.

Ve 34. minutě se zrodila rozhodující akce duelu. Obránce Savard našel Coltona, kterému jen stačilo nastavit hůl a zakončit do odkryté branky. Tampa Bay vstřelila v tomto play off gól jako první už v 18. zápase, čímž vyrovnala počin Edmontonu z roku 1990.

Zkraje třetí části brankář Price vychytal zblízka Paláta. Kanadský celek zkusil v závěru power play, Caufield ale orazítkoval tyč.