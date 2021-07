Celkově se stal Vasilevskij šestým evropským držitelem této prestižní trofeje. Získali ji také tři Švédové - obránce Nicklas Lidström (2002) a útočník Henrik Zetterberg (2008), kterým se to povedlo shodně v barvách Detroitu, a loni zadák Victor Hedman z Tampy Bay.

Jiný než kanadský hráč ji získal teprve podesáté v historii. Čtyřikrát ji obdrželi Američané - v roce 1994 to byl obránce Brian Leetch z New York Rangers, o 17 let později gólman Tim Thomas z Bostonu, v roce 2012 brankář Jonathan Quick z Los Angeles a o sezonu později útočník Patrick Kane z Chicaga.

Vasilevskij je prvním brankářem od roku 2012, který Conn Smythe Trophy získal. Je to jeho druhá individuální trofej v kariéře v NHL. V roce 2019 převzal Vezina Trophy pro nejlepšího brankáře. V letošním play off nechyběl ve všech 23 kompletních zápasů, měl průměr 1,90 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 93,7 procenta a pětkrát udržel čisté konto. Nulou se mu podařilo uzavřít všechny čtyři série play off postupně s Floridou, Carolinou, New Yorkem Islanders i Montrealem.

Tampa Bay si Vasilevského vybrala v roce 2012 v prvním kole draftu na 19. pozici. Do NHL se vydal z Ufy z KHL o dva roky později i po zisku titulu mistra světa v Minsku. V NHL odchytal 302 utkání s průměrem 2,51 gólu na utkání, úspěšností 92 procent a udržel 26 nul. V play off má v 81 zápasech průměr 2,24, úspěšnost 92,4 a připsal si šest čistých kont.

Conn Smythe Trophy, o které rozhoduje Asociace profesionálních hokejových novinářů, se uděluje od roku 1965 a získalo ji 48 hráčů. Rekordmanem je se třemi vítězstvími brankář Patrick Roy (v letech 1986 a 1993 s Montrealem a v roce 2001 s Coloradem), dvakrát tuto cenu dostali Bobby Orr, Bernie Parent, Wayne Gretzky, Mario Lemieux a Sidney Crosby.