Nejproduktivnější hráč play off NHL Nikita Kučerov z Tampy Bay nastupoval ve finálové sérii proti hokejistům Montrealu se zlomeným žebrem. Podle generálního manažera floridského klubu Juliena BriseBoise utrpěl ruský útočník zranění při krosčeku v šestém semifinálovém utkání s New York Islanders. Přesto Kučerov bojoval o Stanleyův pohár až do konce a 32 kanadskými body za osm gólů a 24 asistencí pomohl Tampě Bay trofej obhájit.

"Hrál pak v bezpečnostní vestě a den před každým zápasem dostával injekce. O to jsou jeho výkony v play off obdivuhodnější," citovala BriseBoise agentura AP.

Kučerov vyhrál kanadské bodování play off podruhé za sebou a vynahradil si absenci ve zkrácené základní části, do které po operaci kyčle vůbec nezasáhl. "Je to tvrďák, neuvěřitelný hokejista. Žádný jiný hráč nemá takové odhodlání," řekl generální manažer Tampy Bay.

Obránce Victor Hedman odehrál celé play off s utrženým meniskem, který si poranil na konci března. Nyní ho čeká vyšetření a zřejmě zhruba měsíční klid.

Útočník Barclay Goodrow a obránce Ryan McDonagh nastupovali v play off se zlomenou rukou. Útočník Alex Killorn utrpěl v prvním finálovém zápase při blokování střely zlomeninu nohy, do které dostal po třech dnech na vyztužení kosti tyč a po dalších dvou dnech už zkoušel bruslit. "Takhle se vyhrává Stanley Cup. Všichni bojovali navzdory zraněním, bylo to něco mimořádného a inspirujícího," řekl BriseBois.