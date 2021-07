Bylo z vašeho pohledu těžší získat pohár při říjnové dohrávce minulé sezóny, nebo ho před dvěma týdny obhájit?

Ani jsme to jako nějakou obhajobu v Tampě nebrali. Jasně jsme si řekli, že se nechceme nasytit prvním titulem. Pořád byl v mužstvu hlad po úspěchu, našli jsme vítěznou mentalitu a nepanikařili, proto jsme dvakrát během devíti měsíců zvedali pohár nad hlavu. Za sebe mohu říct, že jsem měl u toho letos lepší pocit, protože jsem se cítil daleko platnějším článkem mužstva.

Dostal jste se na pozici klíčového obránce v elitní dvojici se Švédem Viktorem Hedmanem. Jak jste si rozuměli?

Hraju s jedním z nejlepších obránců celé NHL a snažím se mu to na ledě nekazit. Kouč mě k němu dal jako praváka, ani spolu moc nemluvíme, hrajeme dost intuitivně a vyhovíme si. V Tampě se vůbec povedlo skvěle poskládat tým, který má pevné jádro i všechny potřebné články pro úspěch. Trenér Cooper sice hokej nikdy na vrcholné úrovni nedělal, ale je lidsky úžasný, své práci rozumí a neznám kluka, který by pro něj nehrál rád.

Ondřeje Paláta se Stanley Cupem nad hlavou "sprchuje" krajan Jan Rutta.

Phelan M. Ebenhack, ČTK/AP

Užili jste si letošní prvenství víc, když u toho byli v hledišti konečně diváci?

Vlastně jsme s Tampou mistrovské oslavy prožili na dva různé způsoby. Loni v bublině se odehrála jen s kluky v šatně, ale měla taky něco do sebe. Letos přišel triumf konečně s fanoušky v zádech, což bylo moc fajn. Ve finálové sérii bylo určitě výhodou, že jsme mohli hrát doma před plnou halou, zatímco Montreal takovou pomoc z tribun neměl.

Jaká nejsilnější vzpomínka vám zůstane na ten čerstvý triumf?

Krásný pocit konečného vítězství se neomrzí, nejsilnější je ta bezprostřední radost. Třeba Nikita Kučerov se ukázal jako vyloženě slavící typ. On byl během play off v kabině dost tichý, ale pak to rozjel ve velkém. Kluci ze zámoří měli u oslavy Stanley Cupu i své blízké a užili si to i s nimi.

Věříte, že letos v létě už bude šance přivézt Stanley Cup i do Česka?

Minule něco takového znemožnila covidová situace, tak doufám, že by to konečně mohlo vyjít. V současné době je těžké něco plánovat, ale už jsme se bavili s Ondrou Palátem, že bychom sem pohár měli dostat koncem srpna alespoň na pár dnů. Bylo by smutné vyhrát dvakrát po sobě Stanley Cup a nemít možnost přivézt ukázat ho domů.

Radující se hráči Tampy Anthony Cirelli (uprostřed čelem), Tyler Johnson (9), Jan Rutta (44) a Victor Hedman (77).

Phelan Ebenhack, ČTK/AP

Kam byste se s ním nejraději vydali?

Asi bychom udělali nějakou společnou akci v Praze, Ondra by pak pohár určitě vezl do Frýdku-Místku a já bych se s ním rád ukázal v Písku, kde jsem začínal. Ještě mám schovanou fotku, kde jsem ještě jako místní školák s pohárem a Standou Neckářem, když ho v roce 2004 přivezl na jih Čech po historicky prvním triumfu Tampy.

Tehdy by vás určitě nenapadlo, že budete prvním hráčem v historii NHL, který dá gól v červenci. K tomu ještě ve finále Stanley Cupu. Co jste na to říkal?

Jde spíš o statistickou zajímavost. Ještě před sedmi lety, kdy jsem neměl pevné místo ani v sestavě Chomutova, bych si neodvážil na něco takového pomyslet. Jsem ale moc rád, že moje hokejová cesta nakonec vedla až k Lightning a těší mě, že tam mám smlouvu i na příští rok. Kdo by nechtěl zůstat v Tampě... Snad při středečním expanzivním draftu, kdy se bude tvořit mužstvo Seattle Kraken, nepřijdu o krajana v týmu, Ondra Palát se totiž nevešel na seznam chráněných hráčů.

Jaké máte doma plány na nejbližší dny?

Konečně si chci chvíli odfrknout od hokeje. Bydlím sice na Floridě, ale na pláži jsem tam celý rok nebyl. Program byl extrémně náročný, tělo i hlava potřebují odpočinek. Léto bude asi krátké, teprve se uvidí, jak to bude se začátkem příští sezony NHL. Snad se všude diváci vracejí do hal, o to by každý hokejista hodně stál....