Stastny se mohl stát po skončení tříletého kontraktu na 19,5 milionu dolarů ve středu nechráněným volným hráčem, pokud by se s Winnipegem nedohodl. Pětatřicetiletý syn slovenské legendy Petera Štastného se do týmu Jets vrátil loni v říjnu po dvou letech ve Vegas výměnou za švédského obránce Carla Dahlströma a výběr ve čtvrtém kole draftu v roce 2022.

V uplynulé sezoně si Stastny připsal v 56 zápasech základní části 29 bodů za 13 branek a 16 asistencí. V šesti duelech play off měl bilanci jednoho gólu a jedné přihrávky. Jedenáctého května sehrál 1000. zápas v NHL. Předčil svého otce, který za Quebec, New Jersey a St. Louis sehrál 977 utkání v NHL a dalších 93 zápasů v play off.

Stastny, který hrál i za Colorado a St. Louis, má na kontě z 1001 utkání 755 bodů za 263 gólů a 492 asistencí. V play off absolvoval 103 duelů a zaznamenal 69 bodů za 26 tref a 43 přihrávek. V produktivitě s 1239 body v základní části (450+789) a 105 body v play off (33+72) je pro něj ale otec nedostižný.

Třicetiletý Dillon má ještě na další tři sezony platný čtyřletý kontrakt na 15,6 milionu dolarů. V NHL sehrál bývalý hráč Dallasu a San Jose celkem 654 duelů a zaznamenal 133 bodů za 24 branek a 109 asistencí. V 75 zápasech play off jednou skóroval a nasbíral 10 přihrávek.