"Až na jednu věc, kterou je pojištění hráčů z hlediska covidu, je všechno domluveno. To znamená, pokud hráči přiletí z olympiády a nebudou moct například čtrnáct dní působit v klubu. Přijdou o peníze a kluby přijdou o peníze," uvedl Urban, který v pondělí absolvoval konferenční hovor všech stran k olympiádě. "Zatím je problém tohle obecně pojistit," řekl Urban s tím, že IIHF již na případné kompenzace vyčlenila pět milionů dolarů. "NHL tvrdí, že nejméně 90 procent hráčů už je naočkovaných, takže by nemělo být tolik případů," podotkl.

Problém s pojistkou by se měl vyřešit v nejbližší době, podle Urbana všechny strany chtějí, aby finální rozhodnutí padlo v řádech týdnů. "Maximálně krátkých měsíců," uvedl s tím, že s ohledem na celosvětově nejistou situaci s pandemií stejně budou muset všechny země i v případě kladného rozhodnutí NHL a uvolnění hráčů na olympiádu počítat i s plánem B.

"Teoreticky se může stát, že třeba měsíc před olympiádou se situace změní tak, že ti hráči tam stejně nebudou. Musíme pracovat s širokým kádrem a stejně jako Švédové, Rusové a Finové máme výhodu, že máme reprezentační program v listopadu a prosinci a dovedeme si připravit v uvozovkách rezervní tým složený z hráčů v Evropě," podotkl Urban.

Hokejové svazy se připravují i na skutečnost, že v případě startu hráčů z NHL v Pekingu bude jen těžko možné před startem turnaje zorganizovat takzvané bubliny, které by minimalizovaly rizika onemocnění covidem-19.

"V podstatě by to bylo stejné, jako když česká výprava odlétala na (letní) olympijské hry. Někde bychom se sešli a letěli. Nebylo by to jako před mistrovstvím světa, kdy jsme museli respektovat nařízení Mezinárodní hokejové federace a měli jsme nařízenou několikadenní bublinu," poukázal Urban na pravidla IIHF v minulé sezoně. "Za což jsem byl rád. Mělo to svoje výsledky, protože na mistrovství světa k ničemu dramatickému nedošlo. Stejně se musely chovat všechny země," podotkl český funkcionář.

Vedení NHL ve svém programu předběžně počítá s přestávkou od 7. do 22. února, samotný turnaj se bude hrát od 9. do 20. února. "Reálně tam prostor nebude," řekl Urban.

Vedení ČSLH vedle toho v současnosti řeší i další program reprezentace a jedná se zástupci Ruska, Švédska a Finska o podpisu nové smlouvy o pokračovaní Euro Hockey Tour (EHT), což by měla být formalita. "Jsme dohodnuti, že podepíšeme dvouletou smlouvu ve stejném formátu jako před covidem, protože nikdo nic lepšího zatím nevymyslel," uvedl Urban.

EHT tak i nadále budou tvořit čtyři turnaje a jeden z nich se bude konat v Česku. Pokud by ale vedení NHL své hráče na olympiádu do Pekingu neuvolnilo, je možné, že se Kanada a USA se svými výběry složenými z hráčů působících v evropských soutěžích zapojí do turnajů Karjala a Channel One Cup v Moskvě.

Naopak zřejmě skončí projekt Euro Hockey Challenge, který evropským zemím vyplňoval termíny před MS. "Myslíme si, že těžko půjde dopředu něco naplánovat, protože je to dvanáct zemí a vedle covidu do toho působí i určité politické záležitosti týkající se Běloruska," přiznal Urban. Jednotlivé federace si tak zřejmě budou jednotlivé přípravné zápasy domlouvat samostatně.