Jedna z největších hvězd hokejové NHL Alexandr Ovečkin podepsal krátce před středečním otevřením trhu s volnými hráči novou pětiletou smlouvu ve Washingtonu. Ruský útočník se Capitals, v jejichž dresu strávil celou svou kariéru v lize, upsal do roku 2026 za celkově 47,5 milionu dolarů.

Pětatřicetiletému Ovečkinovi končil třináctiletý kontrakt na 124 milionů dolarů a mohl se teoreticky stát nechráněným volným hráčem. Obě strany ale měly zájem o pokračování spolupráce.

"Alex je tváří našeho klubu a je oddaný tomuto týmu a tomuto městu. Ztělesňuje to, co náš klub představuje, a jsme nadšení, že bude pokračovat v kariéře v dresu Caps dalších pět let," uvedl generální manažer mužstva Brian MacLellan.

Ovečkin je dlouholetým kapitánem Washingtonu, který v roce 2018 dovedl k prvnímu Stanley Cupu v klubové historii. Na kontě má 730 gólů a 164 mu chybí k vyrovnání rekordu Waynea Gretzkého. Pokud by měl kanadskou legendu dostihnout během nového kontraktu, musel by nastřílet průměrně 32 gólů za sezonu.

𝐅𝐎𝐑𝐄𝐕𝐄𝐑 𝐀 𝐂𝐀𝐏𝐈𝐓𝐀𝐋.



The Washington Capitals have re-signed captain Alex Ovechkin to a five-year, $47.5 million contract.



— Washington Capitals (@Capitals) July 27, 2021

Capitals čekali s podpisem nové smlouvy s Ovečkinem na dobu až po rozšiřovacím draftu, aby mohli před výběrem nováčka Seattlu chránit jiné hráče. Zástupci Krakena si místo ruského veterána s končící smlouvou, jenž za ně neměl zájem hrát, vybrali českého brankáře Vítka Vaněčka.

Moskevský rodák Ovečkin je klubovým rekordmanem v počtu 1197 odehraných zápasů a 1320 bodů. V roce 2006 získal Calder Trophy pro nejlepšího nováčka NHL, ve sbírce má také Art Ross Trophy pro vítěze kanadského bodování, tři Hart Trophy pro nejlepšího hráče soutěže a devět Maurie "Rocket" Richard Trophy pro nejlepšího střelce. Při tažení za Stanley Cupem byl nejlepší kanonýr své generace také vyhlášen nejlepším hráčem play off.