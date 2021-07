Kanadský hokejový brankář Darcy Kuemper byl vyměněn v NHL z Arizony do Colorada za obránce Conora Timminse, výběr v prvním kole příštího draftu a ve třetím kole v roce 2024. Jednatřicetiletý letošní mistr světa z Rigy nahradí v týmu Avalanche Němce Philippa Grubauera, který jako nechráněný volný hráč podepsal kontrakt s nováčkem Seattlem. V Coloradu vytvoří dvojici s českým gólmanem Pavlem Francouzem, který celou uplynulou sezonu vynechal po operaci kyčlí.

Kuemper je v polovině dvouletého kontraktu na devět milionu dolarů. V uplynulé sezoně odchytal v NHL 27 utkání s průměrem 2,56 obdržené branky, úspěšností zákroků 90,7 procenta a dvakrát udržel čisté konto.

V NHL má bývalý gólman Minnesoty a Los Angeles na kontě celkem 242 utkání s průměrem 2,47 branky, úspěšností 91,7 procenta a udržel 20 nul. V play off odchytal 18 duelů s průměrem 2,86, úspěšností 91,3 procenta a připsal si jedno čisté konto.

Colorado chtělo udržet Grubauera, ale letošní finalista na Vezina Trophy kývl na šestiletý kontrakt na 35,4 milionu dolarů s Kraken. "Doufali jsme, že budeme mít dobré zprávy od 'Grubieho', ale nestalo se. Dostal skvělou nabídku od Seattlu a vzal ji. Darcy je spolehlivý gólman, který má v 31 letech spoustu zkušeností," řekl generální manažer Colorada Joe Sakic.

Francouz má ještě na nadcházející sezonu platný dvouletý kontrakt na čtyři miliony dolarů. V ročníku 2019/20 měl v 31 duelech průměr 2,40 branky na zápas, úspěšnost 92,3 procenta a udržel jednou čisté konto.

"Jeho rehabilitace probíhala dobře a měl by být do kempu stoprocentně připravený. Těší se a my se také těšíme, že budeme mít zpátky zotaveného Pavla," doplnil Sakic.

Gólmanský post v Arizoně se kompletně obměnil oproti minulé sezoně. Fin Antti Raanta, který odchytal 12 zápasů, podepsal jako nechráněný volný hráč dvouletý kontrakt na čtyři miliony dolarů s Carolinou. Kanaďana Adina Hilla, jenž nastoupil v 19 duelech, vyměnili Coyotes 17. července do San Jose za českého gólmana Josefa Kořenáře. Ten v minulém ročníku v NHL debutoval a odchytal 10 utkání.

Na trhu volných hráčů ve středu získala Arizona pětatřicetiletého Cartera Huttona, který uplynulé tři sezony strávil v Buffalu a po konci tříletého kontraktu na 8,25 milionu dolaru se upsal na rok za 700 tisíc dolarů. O šanci bude bojovat také další český gólman Karel Vejmelka, jenž podepsal v květnu jako volný hráč roční kontrakt na 842.500 dolarů a míří do Severní Ameriky z Komety Brno. Pod smlouvou jsou v Arizoně také Ivan Prosvětov a David Tendeck.

Dvaadvacetiletý Timmins má na kontě v NHL za dvě sezony 33 zápasů v základní části a připsal si sedm asistencí. Ve 12 duelech play off nebodoval.