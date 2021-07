Americký hokejový útočník Brandon Saad v NHL posílil St. Louis, s kterým uzavřel jako nechráněný volný hráč pětiletý kontrakt na 22,5 milionu dolarů. Osmadvacetiletý dvojnásobný vítěz Stanleyova poháru s Chicagem z let 2013 a 2015 v uplynulém ročníku působil v Coloradu.

Saad byl po zisku druhého triumfu s Blackhawks vyměněn do Columbusu, kde uzavřel šestiletou smlouvu na 36 milionů dolarů. Po dvou letech se vrátil do Chicaga a loni v říjnu se stěhoval do Colorada.

Za celek z Denveru sehrál Saad v základní části 44 utkání a měl bilanci 24 bodů za 15 branek a devět asistencí. V 10 duelech play off skóroval sedmkrát a přidal jednu přihrávku.

Chicago rodáka z Pittsburghu draftovalo v roce 2011 ve druhém kole na 43. místě. V NHL má na kontě celkem 632 duelů a 371 bodů (184+187). V 91 utkáních bojů o Stanleyův pohár nasbíral 50 bodů (25+25).