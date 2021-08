Nejlepší český centr historie? Hmm. Opravdu? Není to přehnané?

Zkusme se ale oprostit od reprezentační aury naganských vítězů, zaoceánské argumenty hrají jasně pro Krejčího. Podílel se snad někdo z výše jmenovaných zásadním způsobem na zisku Stanley Cupu? Dokázal dvakrát ovládnout bodování play off NHL? A k tomu mít bodový průměr v základní části 0,76 na zápas?

Pokud vážně existuje tolik vzývaná ‚česká chytrost', Krejčí byl v zámoří její kvintesencí. Jak říká postava Jacka Nicholsona v bostonské gangsterce Skrytá identita: 'Nechci být produktem svého okolí. Chci, aby okolí bylo mým produktem.'

Po drsném prvním zápase v NHL s Buffalem, kdy utrpěl po dvou minutách na ledě otřes mozku, hrál Krejčí s hlavou nahoře a ve hře objevoval skryté možnosti. Málokdo dokázal působit při úžasných gólových akcích tak flegmaticky jako právě český centr Bruins.

Už během sezony 2008-09 poprvé v souvislosti s Krejčím padla přezdívka Matrix. Zvládl totiž ze zpomalení tempa vytěžit zcela překvapivou situaci, ze které jeho tým profitoval.

I když si Krejčí v zámoří během 15 sezon vydělal přes 73 milionů dolarů hrubého, byl stále jistým způsobem nedoceněný. Nikdy si nezahrál All Star Game, přes dva triumfy v bodování v play off nebyl dekorován Conn Smythe Trophy. Nejde se zbavit dojmu, že Američan nebo Kanaďan by extra výkony ‚prodal' víc.

Krejčímu ale tato skrytá identita vyhovovala. Od jisté doby se soustředil na týmové úspěchy. Nevadilo mu, když se kolem něj střídali spoluhráči, kteří potřebovali probudit. A to je další unikátní vlastnost českého mozku Bruins. Hokejisty kolem sebe dělal lepšími. Naposledy i uvadajícího držitele Hart Trophy Taylora Halla, který si hlavně díky Krejčímu přišel v Bostonu na novou čtyřletou smlouvu na 24 milionů dolarů.

Sám se pak Krejčí každý rok chystal, jak nejlépe uměl. Změnil jídelníček i trénink, aby se zbavil jisté křehkosti a stačil novému trendu založenému na rychlosti. A šlo mu to výborně. V Bostonu byl letos čtvrtým nejvíce bodujícím hráčem, druhým nejlepším asistentem. Pořád měl týmu co dát.

Osiřelí bostonští fanoušci už se ptají: Nemohli bychom si Kreche půjčovat na play off? Ve vyřazovací části byla jeho síla, vždyť v majestátní historii Bruins je druhým nejproduktivnějším hráčem play off za Rayem Bourquem!

Často mluvil o tom, že by v Bostonu rád odehrál tisícovku zápasů. Zranění a zkrácené sezony mu tenhle plán překazily. Skončil v základní části na čísle 962, s play off to ale dohromady hodilo 1118 startů za jeden z nejslavnějších hokejových klubů světa. I těch v součtu 854 bodů (730 v základní části +124 ve vyřazovací) je impozantních.

K návratu domů se ale rozhodl už loni. Kvůli sobě, ale hlavně kvůli rodině. A přes to nejel vlak. Nezviklaly ho ani návrhy generálního manažera Sweeneyho na novou smlouvu.

V bostonské sestavě teď zeje po Krejčího odchodu obrovská díra. Takového hráče jen tak nenajdete. Zato Olomouc se může těšit na světovou kvalitu.