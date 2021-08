Hokejový útočník Radim Zohorna bude pokračovat v NHL v dresu Pittsburghu Penguins i v dalších dvou letech. Po nováčkovské sezoně, ve které nastoupil do osmi zápasů a připsal si po dvou gólech a asistencích, podepsal s Penguins novou smlouvu. „Je to skvělý pocit. Před rokem jsem si dal za cíl, abych v NHL vydržel déle než rok. A to se mi teď podpisem smlouvy podařilo. Budu mít mnohem větší šanci se do prvního týmu dostat. Jsem šťastný. Ale také vím, že jsem pořád ještě na začátku. Věřím, že šanci znovu dostanu a v týmu se udržím," řekl pětadvacetiletý hokejista.

Byl jste nervózní z toho, jestli novou smlouvu podepíšete?

Podle obsahu a stylu výstupních rozhovorů jsem tomu věřil, v posledních dnech už jsem ale popravdě trochu nervózní byl. Proběhl rozšiřovací draft Seattlu a pak také normální draft, začali se podepisovat volní hráči. Já navíc tuto situaci zažíval poprvé. Robert Spálenka ze Sport Investu mě nicméně neustále uklidňoval a nenechal panikařit. A nakonec to dopadlo vše podle našich představ.

Jelikož jste byl chráněný volný hráč, tak Pittsburgh mohl dorovnat i jiné nabídky. Přemýšlel jste o možném stěhování?

Vůbec jsem neměl myšlenky na jinou organizaci, jednoznačnou prioritou bylo setrvání v Pittsburghu. Dali mi šanci, klub navíc funguje na fantastické úrovni. Já jsem navíc prakticky celoživotní fanda Pittsburghu, takže tady žiju svůj sen. Jsem šťastný, že mohu právě tady pokračovat.

Jak s odstupem hodnotíte první sezonu?

Jsem hlavně rád, že jsem šanci vůbec dostal. Samozřejmě s jídlem roste chuť, takže mě pak trochu mrzelo, že jsem neodehrál více než těch osm zápasů, ale v součtu to byla povedená sezona. Neustále jsem se učil, musel jsem reagovat. Pokud jste zvyklý hrát 20 minut na zápas a tady dostanete minut sedm, tak prostě musíte hrát trochu jinak. Ale užil jsem si každou vteřinu a věřím, že teď budu dostávat toho času ještě víc.

Vyjádření Roberta Spálenky, šéfa hokejové sekce agentury SPORT INVEST Jednání o nové smlouvě trvala poměrně dlouho, ale z velké části to bylo zaviněno posunutím termínů u zásadních bodů sezony v čele s draftem nebo otevřením trhu s volnými hráči. Hokejisté po skončení nováčkovského kontraktu tak museli být trpěliví, my jsme navíc měli jasnou představu, kam chceme jednání s klubem dovést. Je pochopitelné, že kluby pracující na hraně platového stropu hledají kvalitní hokejisty za rozumné peníze. Pittsburgh není výjimkou a v Radimovi právě takového hráče našel. Zároveň Radim byl nadšený z prvního roku v organizaci, ze systému práce i tréninků a v neposlední řadě z možnosti startů v samotné NHL. Jednoznačnou prioritou pro nás bylo hráčovo setrvání v zámoří, tomu Radim přizpůsobil také svoji letní přípravu. Pittsburgh si hráče pojistil kvalifikační nabídkou, finální podmínky kontraktu se však podařilo výrazně vylepšit. I to svědčí o tom, jaký dojem Radim Zohorna na vedení klubu udělal. Nyní je na něm, aby udělal další krok v kariéře a stal se v následujících sezonách stabilním hráčem NHL.

V první sezoně jste zažil zkrácený program, hektiku, jen sedm soupeřů v divizi. Teď se dle všeho rozběhne normální sezona. Bude to výhoda?

Určitě. Nováčkovské pocity jsem už zažil a vím, jak všechno v soutěží chodí. Do nové sezony už půjdu aklimatizovaný a ještě lépe připravený. Základní fungování týmu bude podobné, na nové destinace a stadionu v rámci Spojených států i Kanady se těším.

A jaké budou cíle Penguins? V této sezoně jste vyhráli divizi, ale pak přišlo vyřazení v prvním kole play off.

Celá organizace je nastavená tak, že má neustále ty nejvyšší cíle. Každý rok chce bojovat o Stanley Cup a nebude to jiné. Všichni kolem klubu pro to udělají všechno. Nikdo v poslední sezoně nepočítal s tím, že vypadneme hned v prvním kole, když jsme byli po základní části velmi dobře rozjetí. Ale bere se to jako další ponaučení do budoucna. Cílem tak stoprocentně opět bude zisk Stanley Cupu.

Máte už představu, jak s vámi počítají v rámci týmu?

Dvouletá smlouva i její podmínky jsou dobrým signálem, ale vše se teprve ukáže na ledě. Budu vše směřovat na přípravu, ve které se budu snažit ukázat co nejlépe. Samozřejmě se může stát, že opět začnu na farmě a do prvního týmu nakouknu až v průběhu sezony. Tak zámořský hokej jednoduše funguje. Ale já se hlavně těším na to, až tam zase budu moci trénovat s týmem a zabojovat o místo. Konkurence bude obrovská.

Jak se připravujete na úvodní kemp?

Už osm týdnů trénuji a jsem v plném zápřahu i na ledě. Budu se snažit dostat do co nejlepší kondice a formy. Vím, že každý trénink může být v kempu znát.

Tomáš Zohorna (vlevo) a Hynek Zohorna během tréninku na kempu hokejové reprezentace.

Vlastimil Vacek, Právo

Vaši bratři Tomáš a Hynek jsou opět spolu v jednom týmu. Nezávidíte jim trochu, že si mohou vzájemně v kabině popovídat v češtině?

S Hynkem jsem strávil sedm let v Kometě, s ním jsem tam vyrůstal, takže teď je zase řada na Tomášovi, aby vychovával Hynka. Samozřejmě by bylo skvělé si s nimi někdy v budoucnu zase zahrát. Ale já byl upřímně rád, že jsem teď byl v Pittsburghu sám, protože jsem se musel pořádně naučit angličtinu a postarat se kompletně sám o sebe. Vnímám to tak, že u těchto zahraničních angažmá je to nejlepší možná varianta. Jste hozený do vody a musíte plavat.

Našel jste si v týmu dobrého parťáka, který nahrazoval české spoluhráče?

Měl jsem jich tam víc. Nejvíce jsem se bavil s Frederickem Gaudreauem, který teď ale podepsal v Minnesotě. Gólman Maxime Lagace podepsal Tampě. To mě mrzí, ale je to hokejový život. Pořád najdu v Pittsburghu spoustu dalších kamarádů, se kterými se bavím. Ze začátku jsem byl trochu odtažitý, protože jsem nevěděl, co si mohu dovolit a moje angličtina nebyla dokonalá, ale už jsem se rozkoukal. I na kabinu se tak moc těším.