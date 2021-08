Hokejisté Lightning ovládli play off elitní zámořské soutěže podruhé za sebou. Loni však po sezoně, která byla výrazně poznamená pandemií koronaviru, hráči pohár na 24 hodin do svého držení nedostali. Ani minulý ročník NHL nebyl klasický, přesto se vedení soutěže vrátilo k tradici.

"Pevně věřím, že nám to NHL umožní, ale nemáme moc času. Jsou dva nebo tři měsíce do začátku kempu," uvedl Palát na začátku července po finálovém vítězství nad Montrealem.

"Je to můj největší sen, chci Stanley Cup přivést domů. Ukázat ho lidem, aby si ho mohli prohlédnout a vyfotit se s ním. Určitě bychom udělali nějakou akci s rodinou a přáteli," řekl třicetiletý útočník.

Podobně se vyjadřoval i Rutta. "Plán je, že by to mělo vyjít. I když v dnešní době něco plánovat, to skoro nejde. Jen doufám, že se to podaří, protože by byla škoda pohár vyhrát dvakrát a ani jednou nemít možnost ho ukázat doma," řekl Rutta, který stejně jako Palát s Lightning získal slavnou trofej loni i letos.

Podle webu NHL.com/cs přijede Stanleyův pohár do Frýdku-Místku ve středu dopoledne ze Slovenska, kde jej bude mít k dispozici obránce Erik Černák. Od 12:30 bude zhruba tři hodiny k vidění na Náměstí Svobody, kde se uskuteční i Palátova autogramiáda.

Ondřej Palát (vzadu) gratuluje střelci branky Yannimu Gourdemu v utkání proti Pittsburghu.

Druhý den bude v režii Rutty, který plánuje před polednem akci v zahradách píseckého kulturního domu. Následně ho chce převézt také do Prahy. "V Písku jsem začínal a mám i hezkou fotku jako malý kluk, když ho tam přivezl Standa Neckář, který vyhrál taky s Tampou," uvedl Rutta.

Naposledy byl Stanleyův pohár v Česku v roce 2018, kdy ho získali obránce Michal Kempný a útočník Jakub Vrána v dresu Washingtonu.