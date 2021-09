Na začátku nového ročníku NHL by mělo být 98 procent hokejistů naočkováno proti covidu-19. Uvedl to zástupce komisionáře soutěže Bill Daly. Bez vakcíny tak bude jen kolem deseti hráčů. Sezona NHL se rozběhne 12. října.

"Chceme, aby byli očkováni všichni. Samozřejmě, poslední měsíce ukázaly, že to neznamená, že se lidé nenakazí. Ale rozhodně to zvyšuje pravděpodobnost, že nepůjde o vážné zdravotní problémy, a bezpečnost," citoval Dalyho server The Athletic.

Podobně jako v dalších velkých severoamerických soutěžích vedení NHL nenařizuje povinnou vakcinaci hráčů - na rozdíl od trenérů a dalších členů realizačních týmů. Neočkovaným hokejistům však v případě nakažení hrozí, že je kluby suspendují a přijdou o peníze.

Po dvou sezonách zkrácených vinou pandemie se NHL chystá znovu na kompletní ročník s 82 zápasy pro každý tým v základní části.