Po 15 sezonách v NHL ukončil v 36 letech hokejovou kariéru kanadský útočník Travis Zajac. Dlouholetý tahoun New Jersey podepsal s klubem jednodenní smlouvu, aby se mohl rozloučit jako hráč Devils. V jejich dresu strávil téměř celou kariéru v elitní zámořské soutěži s výjimkou 27 zápasů, které v závěru minulé sezony odehrál po dubnové výměně za New York Islanders.

"Jako malý kluk hrající hokej na venkovních kluzištích ve Winnipegu jsem snil o NHL. Vyrůstal jsem jako nejstarší ze čtyř kluků, což bylo perfektní hokejové prostředí. Díky neustálé podpoře našich rodičů se ten sen stal skutečností. Potom jsem ten cíl z dětství prožíval patnáct let s Ďábly," uvedl Zajac. V New Jersey by měl zůstat v roli poradce a podílet se na projektech pro mladé hokejisty.

Zajac, kterého si Devils vybrali jako dvacátého hráče na draftu v roce 2004, odehrál za klub 1037 zápasů základní části, v nichž nasbíral 552 bodů za 203 gólů a 349 asistencí. Díky tomu je třetím nejproduktivnějším hráčem v historii New Jersey po svém někdejším spoluhráči Patriku Eliášovi (1025 bodů) a Johnu MacLeanovi (701).

V roce 2012 si Zajac zahrál ve finále Stanleyova poháru, v němž Devils podlehli v šesti zápasech Los Angeles. S kanadskou reprezentací získal stříbro na mistrovství světa v roce 2009 ve Švýcarsku.