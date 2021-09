Malkin si koleno poranil v polovině března a vynechal pak 23 zápasů. Do hry se vrátil na začátku května a nastoupil ještě do play off. Nakonec se ale operaci nevyhnul a v úvodu sezony bude chybět stejně jako další opora Sidney Crosby, který je po operaci zápěstí.

V uplynulé sezoně ruský útočník nasbíral v 33 zápasech 28 bodů za osm gólů a 20 asistencí a zaznamenal nejhorší bilanci v NHL v kariéře. Nyní má před sebou poslední rok osmileté smlouvy v hodnotě 76 milionů dolarů.