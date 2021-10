Jednačtyřicetiletý Keefe naskočil do prvního angažmá v roli hlavního kouče předloni v listopadu, kdy na torontské střídačce nahradil odvolaného Mikea Babcocka. V sezoně ovlivněné pandemií koronaviru postoupil s týmem do předkola play off, v němž prohrál 2:3 na zápasy s Columbusem. Do vyřazovacích bojů prošlo Toronto pod jeho vedením i v minulém ročníku, kdy v prvním kole Stanley Cupu skončilo na pozdějším finalistovi Montrealu (3:4 na zápasy).

Na vyhranou sérii v play off čeká kanadský tým už 17 let. Poslední z 13 Stanley Cupů vybojovali Maple Leafs v roce 1967.