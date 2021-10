Český hokejový útočník Martin Frk byl poslán z prvního týmu Los Angeles na farmu do Ontaria do nižší AHL. Kings předtím museli sedmadvacetiletého odchovance Karlových Varů zařadit na seznam volných hráčů, odkud si jej jiný klub NHL nevybral. Za ontarijský klub Reign odehrál Frk téměř celou minulou zkrácenou sezonu a za Kings v ní v NHL nastoupil v jediném utkání.

Frk má ještě na nadcházející ročník platnou jednocestnou smlouvu dohromady na 1,45 milionu dolarů, která mu zaručuje v AHL stejný příjem jako v NHL. Za minulé dvě sezony za Los Angeles odehrál 18 utkání a připsal si šest branek a dvě asistence.

V NHL má Frk i za Carolinu a Detroit na kontě 118 duelů a 39 bodů za 18 gólů a 21 přihrávek. V AHL i za Grand Rapids, s kterým získal v roce 2017 Calder Cup, zaznamenal v 278 zápasech základní části 180 bodů (97+83) a v play off ve 30 startech dalších 25 (8+17).

Brankář Vomáčka se přesunul z Nashvillu na farmu do Milwaukee do AHL

Český brankář Tomáš Vomáčka zamířil z přípravného kempu Nashvillu na farmu do Milwaukee do nižší AHL. Dvaadvacetiletý rodák z Turnova, jehož Predators draftovali v roce 2017 v pátém kole jako 154. hráče v pořadí, působil v uplynulých třech sezonách na University of Connecticut v NCAA.

S Predators Vomáčka v polovině dubna uzavřel dvouletou nováčkovskou smlouvu s ročním příjem 810 tisíc dolarů při působení v NHL, její součástí byl i podpisový bonus 60 tisíc dolarů. Na stejnou výši klesne jeho příjem při působení na farmách.

Vomáčka v přípravných zápasech za Nashville nenastoupil. Jen v neděli 26. září při porážce na ledě Floridy 1:3 kryl z lavičky záda krajanovi Davidu Rittichovi.

Někdejší mládežnický reprezentant se v roce 2016 vydal z Hradce Králové do mládežnických soutěží do zámoří. Nejdříve chytal rok za Corpus Christi Ice Rays v NAHL a potom sezonu za Lincoln Stars v USHL. Na univerzitě v Connecticutu odchytal za Huskies v minulém ročníku 23 zápasů s průměrem 2,84 obdržené branky a úspěšností zákroků 90,0 procenta. Jednou udržel čisté konto.