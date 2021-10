Hokejista Mika Zibanejad se dohodl v New York Rangers na osmiletém prodloužení smlouvy. Vedení klubu podmínky kontraktu nezveřejnilo, podle serveru The Athletic si nejlepší střelec týmu uplynulé sezony NHL vydělá průměrně 8,5 milionu dolarů ročně.

Osmadvacetiletého Zibanejada čeká šestá sezona v dresu Rangers. V uplynulém ročníku nastřílel 24 gólů, sedm z nich bylo vítězných. Do kanadského bodování nasbíral v součtu s 26 asistencemi celkem 50 bodů.

Rangers švédského reprezentanta angažovali v roce 2016 z Ottawy, která ho získala v roce 2011 v draftu. "Od příchodu do týmu se Mika ukázal jako jeden z nejlepších hráčů v NHL. Není ale jen skvělý na ledě, je to i příkladná osobnost mimo led. Máme štěstí, že ho máme v Rangers, a těšíme se, že bude pokračovat v kariéře v New Yorku," uvedl předseda a generální manažer Rangers Chris Drury.