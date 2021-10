Hokejisty Tampy povede v NHL i nadále jako hlavní trenér Jon Cooper. Čtyřiapadesátiletý kouč podepsal s klubem, který v uplynulých dvou letech dovedl k triumfu ve Stanleyově poháru, novou tříletou smlouvu. Na střídačce Lightning, na které stojí již od března 2013, by tak Cooper měl působit do konce sezony 2024/25.

"Jon Cooper je jednoznačně nejlepším člověkem na tuto práci," uvedl viceprezident a generální manažer Julien BriseBois. "Je to skvělý vůdce, mluvčí a ambasador naší organizace. Máme štěstí, že je naším hlavním trenérem a těšíme se na další spolupráci," dodal BriseBois.

Cooper působí v Tampě od závěru sezony 2012/13, kdy nahradil Guye Bouchera. Lightning pod jeho vedením v dalších osmi sezonách jen jednou chyběli v play off. Před triumfy v letech 2020 a 2021 dvakrát postoupili do finále konference a jednou do finále Stanleyova poháru.

"Být hlavním trenérem Tampy více než osm sezon byla pro mě obrovská čest a těším se, že budu mít příležitost navázat na vše, co jsme vytvořili," uvedl Cooper a označil organizaci za svůj domov.