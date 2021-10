Ovečkin díky svému galapředstavení překonal o jednu přesnou trefu Marcela Dionnea, kanadskou legendu, která válela v NHL osmnáct sezon. „Všechno si to užívám, každou chvíli, co jsem na ledě. A že se posouvám v historické tabulce střelců? Být v takové společností je pro mě ohromnou ctí, ale neřeším to. Jdu zápas za zápasem, užívám si den za dnem," reagoval na dotazy novinářů šestatřicetiletý Rus.

Hned si také mohl užít pochvalný vzkaz, který mu poslal prostřednictvím videa Dionne. „Věděl jsem, že ta chvíle přijde a ty mě překováš. Bylo mi to jasné, už když jsi měl 700 gólů. Máš můj ohromný respekt, jsi neuvěřitelný střelec," složila Rusovi poklonu legenda.

„On nestárne a je opravdu výjimečný. Je neskutečné být u toho a vidět, jak překonává různé milníky," vykládal pro změnu spoluhráč Ovečkina T.J. Oshie. „Dělám si z něj vždycky legraci, jak budu vyprávět svým vnoučatům, že jsem hrál s touhle „Velkou osmičkou." Žertujeme, ale ona je to opravdu velká čest být jeho spoluhráčem, je to opravdová legenda," dodal Ovečkinův parťák z Washingtonu.

V šatně Capitals pak Ovečkin vyfasoval "ve stylu televizního seriálu Vikingové" jako nejlepší ofenzivní hráč dlouhou sekeru. "Je pořádně ostrá, tak opatrně," pohladil zbraň Rus. Svými spoluhráči byl oceněn coby nejlepší defenzivní hráč i brankář Vítek Vaněček, který převzal od Martina Feherváryho štít. "Myslím, že dneska si to nikdo nezaslouží víc než Vítek," prohlásil slovenský mladík.

V historických tabulkách ztrácí „Ovie" devět gólů na čtvrtého Bretta Hulla a 34 na třetího Jaromíra Jágra. Pak už jsou před ním jen Gordie Howe (801) a Wayne Gretzky (894). Jak vysoko se může v hodnocení kanonýrů dostat? Očekává se, že už v této sezoně může atakovat třetí místo, které zatím patří Jágrovi (766 gólů).

„Mého kamaráda Bretta Hulla sfoukneš, to nic není," povzbudil ruského střelce Dionne a naznačil, že Ovečkin může myslet klidně i na druhé místo historického pořadí. „Velký Gordie nikdy nedal za sezonu padesát gólů. Ale první Wayne Gretzky? Zapomeňme na to. Jiná třída. Ale šanci máš, střílej. Můžeš to zkusit," dodal Kanaďan.