Připadal jsem si trochu jako ve filmu Blbý a blbější s Jimem Carreym. Tak glosuje jednadvacetiletý švédský hokejový útočník Jonatan Berggren svou nedávnou anabázi, která jej potkala při přesunu z Detroitu v NHL do farmářského týmu Grand Rapids v AHL.

Rodák z Uppsaly zaznamenal v minulé sezoně průlom ve své kariéře, když za Skellefteu zapsal ve 49 zápasech základní část švédské nejvyšší soutěže 45 kanadských bodů. Následně podepsal tříletý nováčkovský kontrakt s Detroitem, který si jej pro NHL vybral ve druhém kole draftu 2018.

Berggren před sezonou zabojoval v přípravném kempu o místo v týmu Red Wings, i kvůli zranění ramene byl ale nakonec poslán na farmu, kde ročník začne. Cesta autem z Detroitu, největšího města státu Michigan, do toho druhé největšího Grand Rapids však byla všechno, jen ne pohodová...

Švéd Jonatan Berggren (vlevo) a český útočník Petr Kodýtek během únorového zápasu na Švédských hokejových hrách.

Profimedia.cz

S přítelkyní Tilde si útočník, který v minulé sezoně odehrál třináct zápasů ze švédskou reprezentaci, pronajal vůz a vyrazili na jih od Detroitu. Co na tom, že farma v Grand Rapids se nachází dvě hodiny jízdy na západ...

Poblíž Detroitu se nacházejí hned dvě Grand Rapids.

repro foto Mapy Google

„Tilde mi řekla, abych do GPS navigace zadal adresu arény, jenže jsem ji nemohl najít. Tak jsem si řekl, že tam napíšu jen Grand Rapids, a až tam dorazíme, zeptáme se, kudy na stadion," cituje Berggrena švédský Sportbladet.

„V navigaci mi vyběhlo Grand Rapids OH (Ohio, pozn. aut.). Nikdy předtím jsem o Grand Rapids neslyšel, tak jsem si řekl, že v USA je pravděpodobně jen jedno město s takovým názvem. Navíc mi v klubu řekli, že cesta potrvá zhruba dvě hodiny, což sedělo," vypráví majitel bronzu z juniorského MS i světového šampionátu hráčů do osmnácti let.

Útočník Detroitu Jonatan Berggren (v bílém) během přípravného utkání NHL proti Columbusu.

Jay LaPrete, ČTK/AP

Následující dvě hodiny plynuly a švédský forvard nečekal žádnou komplikaci. „Když ale do konce jízdy mělo zbývat 20 minut, přišlo mi to nějaké zvláštní. Četl jsem, že Grand Rapids má být velké město, jenže kolem jen samé vesnice. Když jsme dojeli do místa určení, potkali nás farmáři," usmívá se Berggren.

A když zjistil, že v onom „velkoměstě" žije pouhých 700 lidí, věděl, že je všechno špatně. „Přítelkyně mi jako první věc řekla, že jsem ji měl nechat řídit. Připadal jsem si trochu jako ve filmu Blbý a blbější," rozchechtal se Berggren, kterému se tak cesta protáhla z původních dvou hodin na pět.