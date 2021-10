Ruský hokejový útočník Pavel Bučněvič ze St. Louis dostal v NHL dvouzápasový zákaz startu za to, že v pondělním utkání proti Arizoně udeřil hlavou soupeře. Coby opakovaný hříšník přijde šestadvacetiletý rodák z Čerepovce o 141.463 dolarů (tři miliony korun) ze mzdy.

Bučněvič udeřil hlavou útočníka Arizony Lawsona Crousea v závěru první třetiny a dostal trest do konce utkání. Ještě předtím stihl ruský útočník vstřelit svůj první gól v sezoně a pomohl tak Blues k výhře 7:4. Za tým, do něhož byl v létě vyměněn po čtyřech sezonách v New York Rangers, nebude moci nastoupit dnes ve Vegas a v sobotu doma proti Los Angeles.