Český brankář Vítek Vaněček se v hokejové NHL velkou mírou podílel na vítězství Washingtonu nad New Jersey 4:1. Do statistik se střelecky zapsal i Filip Chytil, který svou první trefou v nové sezoně pomohl New York Rangers k vítězství nad Nashvillem 3:1. Bod za nahrávku si připsali i Jakub Voráček, když se podílel na vítězství Columbusu nad Islanders 3:2 po prodloužení. Asistenci si připsali i Radko Gudas z Floridy, která porazila Colorado 4:1 či Martin Nečas, jehož Carolina vyhrála stejným poměrem v Montrealu.