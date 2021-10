Dopředu věděl, že ho při návratu do Montrealu už v dresu Caroliny nečeká poklidný večer. A to se 21letému finskému útočníkovi Jesperu Kotkaniemimu potvrdilo. Přes 19 tisíc fanoušků v Bell Centre na něj začalo bučet, už když poprvé skočil na led a stejná písnička se opakovala pokaždé, když se rodák z Pori dotkl puku. Nakonec to byl ale právě Kotkaniemi, kdo se mohl smát. K triumfu Hurricanes 4:1 pomohl svým prvním gólem v sezoně a do Canadiens si po utkání s gustem rýpl i hráčův nový klub.

Byl to v NHL jeden z nejsledovanějších příběhů letní dovolené. Carolina Kotkaniemimu coby chráněnému volnému hráči patřícímu Montrealu nabídla roční smlouvu na 6,1 milionu dolarů a bylo na vedení Canadiens, jestli se rozhodne návrh dorovnat.

Nakonec tak neučinilo, takže finský forvard, jehož si Montreal vybral v roce 2018 jako trojku draftu, se po prvních třech sezonách v NHL stěhoval z Kanady.

Habs fans start booing Kotkaniemi the literal second he steps on the ice 🥴 pic.twitter.com/zSXvEjXZoU — alberto (@twistedleafs) October 21, 2021

Do Montrealu se vrátil ve čtvrtek, už ve třetím zápase Caroliny v nové sezoně. A hned si uvědomoval, že fanoušci Habs mu to dají sežrat... Vždyť kluby NHL sahají ke snaze získat chráněné volné hráče výjimečně a naposledy se o to pokoušel Montreal opačným směrem na začátku července 2019, když si v Carolině vyhlédl jiného finského útočníka Sebastiana Aha. Nabídl mu pětiletou smlouvu na 42,27 milionu dolarů, jenže Hurricanes ji dorovnali.

Útočník Caroliny Jesperi Kotkaniemi střílí na branku Montrealu hájenou Jakem Allenem.

Paul Chiasson, ČTK/AP

Naposledy se jako chráněný volný hráč po nabídce jiného klubu stěhoval před čtrnácti lety útočník Dustin Penner z Anaheimu do Edmontonu. Od té doby proběhlo šest neúspěšných pokusů (včetně Aha).

Proto ta zloba montrealských příznivců, kteří Kotkaniemiho kromě hlasitého bučení častovali i vulgárními urážkami. „Reakce publika nebyla příjemná. To by zamávalo i se zkušenými hráči. Neměl to jednoduché, ale myslím si, že to očekával," prohlásil trenér Caroliny Rod Brind'Amour.

Kotkaniemi však odpověděl nejlépe, jak mohl. V 50. minutě úspěšnou tečí zvýšil na 3:1 a dočkal se tak prvního gólu v dresu Hurricanes. „Cítím se fajn. Jsem rád, že jsem svůj první gól vstřelil právě zde," rýpl si Kotkaniemi do Montrealu, za nějž v uplynulé sezoně zaznamenal v 56 zápasech základní části 20 bodů za pět branek a 15 asistencí a v 19 duelech play off, v němž Montreal došel až do finále, přidal pět gólů a tři asistence.

Carolina si triumf 4:1 užívala a do Montrealu, který prohrál i pátý zápas nového ročníku, si s radostí rýpla. Nejprve na svém Twitteru zveřejnila status „Canadiens triumfovali" napsaný ve francouzštině, která je v provincii Québec úředním jazykem.

Jesperi Kotkaniemi se vrátil do Montrealu jako soupeř.

Paul Chiasson, ČTK/AP

A aby toho nebylo málo, Hurricanes na své sociální sítě rovněž umístili odkaz na stránku didthehabslose.com (Prohráli Habs?). Po jejím otevření se zmíněná otázka objeví znovu a přikyvující Sebastian Aho dává odpověď, že ano. Kromě toho stránka nabízí slevu na trička Kotkaniemiho a Aha v barvách Caroliny, pokud zákazníci zadají kód „oui", což ve francouzštině znamená „ano".

Je jasné, že rivalita mezi oběma kluby nabírá od léta na intenzitě. Bude zajímavé sledovat, co přijde na Silvestra, kdy dojde na další vzájemný duel, tentokrát na ledě Caroliny.