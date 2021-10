Na modré se kapitán Oilers vyhnul Johanu Larssonovi, v pravém kruhu si přehodil puk na forhend a rodák z Třebíče neměl nárok. Po této kličkované byla jubilejní trefa na světě. V hledišti jí tleskal i fanoušek hostů s číslem 97 a jmenovkou Mc 'Wow'...

Pokud se nestane něco naprosto nepředvídatelného, můžete si už teď odfajfkovat sezonního vítěze Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče.

McDavid má po čtyřech zápasech 11 bodů (6+5). Setřást ho z vrcholu žebříčku bude pro konkurenci krajně složité.

"Nedokázal jsem si představit, že by v současné době, kdy se všechno srovnává, mohl někdo ještě takhle dominovat," poznamenal o McDavidovi nejlepší útočník v dějinách Devils Patrik Eliáš. Ale je to tak.

"Že je Connor geniální hráč, jsem věděl dávno, ale až když ho sledujete takhle zblízka, tak si teprve uvědomíte, jak široký má rejstřík," prohlásil Zach Hyman, který hraje s McDavidem po příchodu z Toronta.

Proti Coyotes měl lídr Edmontonu bilanci 2+1. Ve všech čtyřech dosavadních startech zaznamenal minimálně dva body.

Po neuvěřitelných 105 bodech, které zaznamenal v 56 utkáních minulé sezony, se rodák z Richmond Hill v Ontariu chystá na další milníky. V tuto chvíli je rozjetý na absurdních 225 bodů. Ale klidně by stačilo, pokud by překonal i takových 130. To se od sezony 1996-97 v NHL nikomu nepovedlo.

Connor McDavid slaví se spoluhráči branku

Ross D. Franklin, ČTK/AP

Na 200 brankových zápisů stačilo McDavidovi 411 zápasů. V edmontonských hokejových dějinách to zvládli rychleji pouze tři ikony gólové exploze 80. let minulého století - Wayne Gretzky (242 utkání), Jari Kurri (328) a Glenn Anderson (348).

"Vážím si toho, ale klíčový je tým," řekl McDavid, který s céčkem na dresu zatím Oilers dostal maximálně do 2. kola Západní konference. V živé paměti je ještě edmontonský kolaps z letošího první kola s Winnipegem (0:4 na zápasy).

Zářil i Draisaitl

Dvoustovku branek si už v noci na středu odškrtnul McDavidův německý spoluhráč Leon Draisaitl. Ten na to ale spotřeboval 481 startů.

"Není to zase nějaký šílený rekord, ale kdykoli se o vás mluví v souvislosti s Gretzkym, tak je to skvělý pocit," usoudil McDavid, který by svůj tým rád dovedl ke Stanley Cupu, jako se to v letech 1984, 1985, 1987 a 1988 povedlo s Edmontonem právě Gretzkymu.

"Vidím na našem týmu, že je teď mnohem sebevědomější. A silnější," věří McDavid po čtyřech výhrách ze čtyř zápasů.