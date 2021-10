Čtyřiadvacetiletý Vladař se v létě stěhoval z Bostonu, aby v Kanadě plnil roli dvojky za Jacobem Markströmem. Švédský dlouhán pustil svého zástupce mezi tyče ve čtvrtém zápase sezony a Vladař ho začal slušně. Na rozdíl od svého protějšku krajana Vítka Vaněčka, který po úvodní třetině a třech inkasovaných gólech střídal a pustil mezi tyče Ilju Samsonova.

„Byli jsme soustředění. Věděli jsme, jak dobře Washington vstoupil do sezony a jak výborný tým má. Taky nám ale bylo jasné, že na nás Capitals po pauze vletí. Taky že vletěli," povzdechl si Vladař. Během patnácti minut prostřední části bylo srovnáno na 3:3, když o vyrovnávací zásah se 735. gólem kariéry postaral Ovečkin.

Právě ruský lídr nedal celý zápas Vladařovi pokoj. I v přerušené hře na něj mluvil a smál se.

„Myslím si, že se mi snažil dostat do hlavy. Celý zápas mi říkal: Střílím na lapačku, střílím na lapačku... A pak střílel na vyrážečku," pousmál se Vladař. „Je to jeden z nejlepších hráčů, co kdy hráli hokej, takže mám k němu ohromný respekt. Ale taky jsem moc rád, že jsme jeho tým porazili...

Kouč chválil střídmě

O ofenzívu Calgary se staral hlavně švédský forvard Elias Lindholm, který v nastavení dokončil svou práci na hattricku, o asistenci se přesnou rozehrávkou postaral právě Vladař. „Elias je jeden z našich lídrů, který si vždycky dokáže najít ten správný post, kde může branku nejvíc ohrozit," tvrdil o hrdinovi večera Vladař.

Brankář Washingtonu Vítek Vaněček inkasuje gól z hole Eliase Lindholma z Calgary.

Geoff Burke, Reuters

Od trenérského bručouna na lavičce Flames Darryla Suttera si pak vysloužil střídmou pochvalu. „Jsem si jistý, že byl nervózní, ale předvedl solidní výkon. Možná bude přemýšlet nad tím, jak mohl jednu ze střel při druhém a třetím gólu chytit, ale je nutné připomenout, že to byly povedené střely," řekl kouč Calgary.

Vladař je čtvrtým českým gólmanem, který zasáhl do této sezony NHL. Spolu s Vaněčkem má zatím nejvíce startů (4) překvapivě pětadvacetiletý nováček chytající v obráceném gardu za Arizonu Karel Vejmelka.

Coyotes ale zažívají slabý rozjezd. Naposled prohráli 0:3 s New York Islanders. Jediný bod z pěti utkání jim Vejmelka vychytal při porážce 1:2 po nájezdech s Buffalem.