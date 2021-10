Ani tři obranné dvojice už z nich nepostavíte. Jestli se krize českého hokeje někde promítá nejvíc, pak je to mezi beky. Ten v současnosti nejopěvovanější z nich Filip Hronek, považovaný za prototyp moderního zadáka, strávil víkendové duely Detroitu v Montrealu a v Chicagu pouze na tribuně.

Kde jsou ty časy, kdy měl pomalu každý klub NHL českého obránce? Do sezony 2000-01 jich zasáhlo 32 (!), což je víc, než je Čechů kompletně v tomto ročníku. Zatím jich do hry včetně čtyř gólmanů naskočilo 25...

S beky je to prostě bída. Ani vítěz Stanley Cupu Michal Kempný se neudržel v prvním týmu Washingtonu a putoval na farmu. Mladé naděje Libor Hájek (New York Rangers) a Jakub Zbořil (Boston) se na začátku sezony nevešli do sestavy. A teď v ní dvakrát nefiguroval ani detroitský Hronek, všeobecně považovaný za nejlepšího českého obránce v NHL.

Podle vyjádření kouče Jeffa Blashilla za to nemohl zdravotní problém. Trenérovi se údajně nelíbily Hronkovy výkony, ačkoli je v týmu nejvytíženějším hráčem (23:03 min. na zápas).

Někdo si prostě musel sednout

„Máme tu osm kluků, kteří jsou beky NHL, takže jsem poslal do hry Steche (Troye Stechera). Někdo si prostě musel sednout, zkrátka rozhodnutí trenéra," uvedl Blashill v Montrealu.

Hronek byl v minulé sezoně s bilancí 2+24 dokonce nejproduktivnějším hráčem týmu, v září pak podepsal novou tříletou smlouvu na 13,2 milionu dolarů. Od začátku sezony nastupoval ve dvojici s Dannym DeKeyserem, zatímco 20letého německého nováčka Moritze Seidera si vzala pod křídla zkušená posila z Islanders Nick Leddy.

Český zadák Detroitu Filip Hronek (druhý zprava) slaví se spoluhráči svůj gól proti Pittsburghu.

Paul Sancya, ČTK/AP

Že by Hronkovo usazení na tribunu něčemu prospělo, se ale říct nedá. Canadiens nasázeli hostům šest gólů (6:1). V Chicagu se ale Red Wings zmátořili a vyhráli 6:3.

Mezi detroitským fanoušky však zavládl trochu neklid, zda generální manažer Steve Yzerman nemá v úmyslu Hronka vytrejdovat...

Klíčové české obránce typu Tomáše Kaberleho, Marka Židlického, Romana Hamrlíka nebo Pavla Kubiny ale v dohledné době asi v zámořských klubech neuvidíme.

„Když si porovnáte předpokládané sestavy pro olympiádu v Pekingu, tak naprostá většina našich kluků by se do těch ostatních týmů vůbec nevešla," obává se ikona New Jersey Patrik Eliáš.

Pokud generální manažer české reprezentace Petr Nedvěd avizoval, že chce brát do Číny i hráče z Evropy, pak se to nejspíš bude týkat hlavně obránců. Nepostradatelnou roli pro svůj tým má teď z beků NHL asi už jen neúnavný bijec Radko Gudas z Floridy.