Za špatné řešení aféry také Chicago potrestala NHL pokutou dva miliony dolarů. Bowman, syn legendárního trenéra Scottyho Bowmana, oznámil rezignaci kvůli tomu, aby nebyl rušivým prvkem pro tým.

"Když jsem se před jedenácti lety ve své první sezoně v roli generálního manažera dozvěděl o údajném nevhodném chování tehdejšího videokouče k hráči, okamžitě jsem to oznámil tehdejšímu prezidentovi a šéfovi klubu," uvedl Bowman v tiskovém prohlášení.

"Až letos jsem zjistil, že nevhodné chování obsahovalo vážné obvinění ze sexuálního napadení. Spolehnul jsem se na to, že můj nadřízený odpovídajícím způsobem zareaguje. Při pohledu zpět, kdy nyní vím, že nezareagoval okamžitě, mě mrzí, že jsem spoléhal na to, že to udělá," dodal Bowman.

Bývalý federální žalobce Reid Schar, jenž vedl nezávislé vyšetřování, uvedl, že kvůli obvinění ze sexuálního napadení se v květnu 2010 sešlo vedení klubu. "Je zřejmé, že poté, co byli informováni o údajném sexuálním obtěžování a nevhodném chování, tři týdny nic nepodnikli," uvedl Schar.

Mezi účastníky schůzky byli i tehdejší kouč Joel Quenneville, jenž nyní trénuje Floridu, a Bowmanův asistent Kevin Cheveldayoff, který je teď generálním manažerem Winnipegu. Bowman je zároveň generální manažerem týmu USA pro olympijské hry v Pekingu.

Aldrich po inkriminované sezoně 2009/10, v níž Blackhawks získali Stanley Cup, klub opustil.