Hráči Nashvillu, tak Islanders do sezony nevstoupili nejlépe, v posledních zápasech se jim však začalo dařit. Oba týmy před sobotním duelem dvakrát zvítězily a jejich vzájemné střetnutí bylo velice vyrovnané. O vítězi musely rozhodnout až nájezdy, které zvládli lépe Predátoři a mohli se tak radovat z vítězství 3:2. Za domácí se dvakrát trefil kanadský útočník Tanner Jeannot a gólman Juuse Saros si připsal 34 úspěšných zákroků.

V zápase se jako první prosadili hosté. V přesilovce překonal brankáře Sarose Beauvillier a poslal Ostrovany do vedení 1:0. To jim vydrželo téměř až do poloviny zápasu, kdy na 1:1 prudkou střelou zápěstím vyrovnal svým prvním gólem Jeannot.

Po polovině druhé třetiny vrátil New Yorku vedení opět v přesilové hře Wahlstrom. Asi osm minut před koncem třetí části podruhé v zápase překonal gólmana Sorokina Jeannot a vyrovnal na 2:2. Nerozhodný stav vydržel i po prodloužení a na řadu přišly nájezdy.

Za Islanders se v nich představili oba úspěšní střelci, jenže podruhé tváří v tvář Sarosovi neuspěli. Na druhé straně se však Forsberg ani Josi nemýlili a Predátoři se tak mohli radovat z vítězství 3:2 po nájezdech.