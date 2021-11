„Když mi bylo deset, jedenáct let, objevily se u nás na vesnici u Plzně hokejové kartičky a jelikož se mi ten dres Chicaga, hlavně ten červený s indiánem, strašně líbil, tak to byla přímočará cesta k tomu, proč jsem ten klub začal mít rád. Neznal jsem ani jednoho hráče, ani jsem v životě neviděl vteřinu zápasu NHL. Jenom se mi líbilo to logo. Dodnes je to pro mě nejkrásnější sportovní logo napříč všemi sporty," řekl Neužil v rozhovoru pro Sport.cz.

Až příště do Chicaga zavítá, rád by se potkal i s Dominikem Kubalíkem, který novou sezonu nastartoval bilancí 3+3 v deseti utkáních. V tom posledním nastoupil na křídle první lajny a pomohl dvěma nahrávkami k hattricku Patricku Kaneovi.

Blackhawks sice před sezonou mohutně posílili, ale dohnal je sexuální skandál videokouče Brada Aldriche z roku 2010, který způsobil v ambiciózním klubu o jedenáct let později průvan, jenž odnesl i generální manažer Stan Bowman. Aféra měla velký vliv také na tým, který absolutně nechytl začátek sezony.

„Letos nás soupeři budou brát vážně," věřil Kubalík, jenže se spletl. Až pondělní duel a první výhra sezony fanoušky v United Center vytrhly z pochmurné deprese.

„Ze zad jsme nesetřásli malou opičku, tohle už byla pořádná gorila. Konečně nastal ten správný pocit," oddechl si gólman Marc-Andre Fleury, který za minulou základní část s Vegas dostal Vezina Trophy. V Chicagu má ale průměr skoro 4 branky na zápas a úspěšnost zákroků necelých 89 procent.

Dominik Kubalík (8) z Chicaga a Thomas Chabot (72) z Ottawy.

David Banks, Reuters

Změna prospěla Kubalíkovi i jeho oblíbenému centrovi Jonathanu Toewsovi, který minulou sezonu vynechal kvůli zdravotním problémům. Obnovená spolupráce s českým křídlem prozatím nefungovala.

„Strašně nás tížilo, že jsme tak dlouho nevyhráli. Snad už to půjde," věří Kane, který se po desetidenní koronavirové karanténě vrátil k týmu a hned se posunul na 3. místo klubové historie se 408 góly.

Výš jsou jen Stan Mikita (541) a Bobby Hull (604). „Moc to pro mě znamená. Vždyť hraju za klub, kterým prošla řada skvělých hráčů," podotkl 32letý Američan.