Útočník Montrealu Jonathan Drouin schytal prudkou střelu svého spoluhráče přímo do hlavy.

Během osmé minuty utkání, kdy domácí již vedli 1:0 po gólu Suzukiho, začali montrealští hráči opět kombinovat v útočném pásmu. Obránce Brett Kulak téměř od modré čáry vyslal střelu na branku, která však zasáhla spoluhráče Jonathana Drouina přímo do hlavy.

Český obránce Detroitu Filip Hronek byl v tu chvíli zrovna u branky Nedeljkovice a situaci tak viděl z první ruky. Okamžitě začal gestikulovat směrem ke střídačce o pomoc, ale Drouin, kterého prudká střela srazila na kolena, bleskurychle vstal a v předklonu odjel na střídačku a zamířil rovnou do kabiny.

Drouin, který si v letošní sezoně doposud připsal v deseti zápasech dva góly a pět asistencí, byl poté okamžitě převezen do nemocnice. Útočník Montrealu Josh Anderson po zápase novinářům sdělil, že by jeho spoluhráč měl být už z nemocnice venku a měl by být v pořádku. „První zprávy zní povzbudivě, ale ve středu ráno ještě podstoupí další vyšetření," řekl trenér Canadiens Dominique Ducharme.