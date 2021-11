Pozitivní test na koronavirus přibrzdil návrat hvězdného hokejisty Sidneyho Crosbyho do sestavy Pittsburghu po zářijové operaci zápěstí. Kapitán Penguins vstoupil do sezony teprve v sobotu v duelu s New Jersey a nyní ho znovu vyřadilo onemocnění covidem-19. Spolu s ním musel do izolace i obránce Brian Dumoulin, jenž měl rovněž pozitivní test.