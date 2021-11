Českého snajpra zachytil fotograf Bostonu, jak s úsměvem na tváři kráčí do foyer v Torontu v černobílé kombinaci obleku, který doplňoval výstřední černobílý klobouk.

„Pane jo," komentoval vizáž havířovského rodáka oficiální twitterový účet klubu.

Pastrňák tak opět potvrdil pověst módní hvězdy Bruins. „Na oblékání dbám. Baví mě to, je to takový můj koníček. Nemám problém si obléct to, co se líbí mně. Pro mě osobně je důležité, abych se cítil dobře," prohlásil dříve český reprezentant.

Zálibu v originálních modelech už předvedl při mnoha příležitostech.

Na ledě pak ukončil čekání na gól ve 49. minutě, kdy se střelou bez přípravy z levého kruhu pro vhazování trefil v přesilovce. Jenže šlo jen o dílčí úspěch, protože Medvědi si nakonec z Toronta odvezli porážku 2:5.

V zámoří se tak opět začalo mluvit o tom, jak moc Bostonu chybí schopnosti Davida Krejčího. „Bruins proti lepším týmům vycházejí naprázdno. Vypadá to, jako by jim chyběla vyrovnanost a herní schopnosti Davida Krejčího, který se svůj talent odvezl do Olomouce," píše například Boston Globe.

„Taylor Hall a Charlie McAvoy ještě dostanou čas, ale tahle jednotka si zatím nesedla. Ani David Pastrňák ještě nerozjel svoji nejlepší hru," dodává list.