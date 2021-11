Bodoval ve třetím zápase v řadě, proti Edmontonu si David Pastrňák připsal gól a asistenci, přesto to hokejistům Bostonu nestačilo ani na bod. Pětadvacetiletý havířovský odchovanec byl po utkání frustrovaný a zároveň sebekritický. Hodně si vyčítal situaci z 53. minuty, v níž selhal.

Bruins v té dobé prohrávali 3:4, když se Pastrňák před soupeřovou brankou dostal k odraženému kotouči. Gólman Mikko Koskinen už ležel na ledě, český útočník ale před odkrytou klecí nedokázal puk dostatečně zvednout a trefil jen brusli finského brankáře.

„Zachránil to bruslí, ale moje zakončení bylo neakceptovatelné. Takové šance jsem zvyklý proměňovat. Měl jsem být trpělivější, chvíli počkat a víc puk zvednout. V takových fázích zápasů tohle musím dávat. Je to frustrující, mohl jsem srovnat a konečný výsledek mohl být úplně jiný," kabonil se Pastrňák, který v zápase vyslal osm střel na branku, suverénně nejvíc ze všech hráčů na ledě.

Boston sice do zápasu vstoupil výborně, právě díky Pastrňákově střele mezi Koskinenovy betony šel už v páté minutě do vedení. Jenže jednobrankový náskok ztratil a stejný scénář se pak opakoval ještě dvakrát. A ve třetí třetině Oilers třígólovým obratem rozhodli.

I proto, že v útočném pásmu si Boston podle českého kanonýra počínal někdy až lajdácky. „Hlavně ve třetí třetině jsme měli mraky příležitostí, kdy jsme měli vystřelit, jenže jsme to s přihrávkami přeháněli. Takhle to nejde. Hlavně ne tehdy, když jde o vše. Musíme do svých hlav dostat střeleckou mentalitu," nabádá Pastrňák, jenž je s deseti body za čtyři góly a šest asistencí nejproduktivnějším Čechem v soutěži.

A nespokojenost s výkonem svého týmu dával najevo i kouč Bostonu Bruce Cassidy. „Porazili jsme se sami. Stoprocentně. Ne každý může být Bergeronova lajna, ne každý může hrát jako McDavid. Tak dobří zase nejsme. Zdůrazňovali jsme to, ale evidentně hráči byli hluší," čílil se šéf střídačky Medvědů.

„Kluci, kteří na to nemají, se snaží pořád tvořit. Většina našich hráčů je v této lize už dostatečně dlouho, proto nepotřebujeme žádné velké analýzy. Každý umí dávat góly trochu jinak. Je to i na nás trenérech, musíme odvést lepší práci v tom, aby všichni pochopili, v čem mohou být úspěšní," hudroval Cassidy, jehož slova nemířila ke čtvrtému útoku vedenému centrem Tomášem Noskem.

„S touhle řadou nemám žádný problém. Odvedla skvělou práci, byla vynikající," uzavřel Cassidy.