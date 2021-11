Hokejový útočník Jack Eichel se podrobil operaci páteře, která byla příčinou jeho nedávné výměny z Buffala do Vegas. Americký centr dostal jako první hráč NHL umělou meziobratlovou ploténku a Golden Knigts oznámili, že zákrok byl úspěšný.

Eichel před operací uvedl, že by se mohl k hokeji vrátit do tří měsíců a další tři měsíce by mělo trvat, než bude v plné síle.

Pětadvacetiletý Eichel byl kapitánem Buffala, za které hrál uplynulých šest sezon. Se Sabres se ale neshodl na způsobu řešení svých potíží se zády. Klub chtěl, aby jeho hvězda kvůli problémy s ploténkou absolvovala takzvanou spinální fúzi, hráč trval na umělé ploténce. Po několikaměsíční přetahované byl Eichel minulý týden vyměněn do Vegas, které souhlasilo s jeho preferovaným způsobem léčby.

Druhý muž draftu z roku 2015 odehrál za Buffalo 375 zápasů, v nichž si připsal 355 bodů (139+216). Aktuálně je Eichel ve čtvrtém roce osmiletého kontraktu na 80 milionů dolarů.