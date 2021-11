Útočník David Pastrňák pomohl hokejistům Bostonu jednou asistencí k vítězství 5:2 nad Montrealem. V posledních pěti zápasech NHL nasbíral osm bodů, v sezoně jich má už třináct a je nejproduktivnějším Čechem v soutěži. Přihrávku na gól zaknihoval v dresu Bruins také Jakub Zbořil. Zářil brankář Washingtonu Vítek Vaněček, když jeho tým vyhrál nad Pittsburghem vysoko 6:1. Útočník New Jersey Pavel Zacha si připsal gól a asistenci v duelu s Rangers, Ďáblové však duel prohráli po samostatných nájezdech. Tam v sedmé sérii Zacha nájezd neproměnil. První čisté konto udržel Daniel Vladař v brance Calgary v duelu v Ottawě a slavil se spoluhráči výhru 4:0.

Brankář New Yorku Rangers Alexandar Georgiev (40) zlikvidoval nájezd českého útočníka Pavla Zachy a Jezdci mohli slavit výhru.

Boston nezačal duel s Montrealem dobře. Po první třetině prohrával 0:1. Krátce před polovinou utkání však srovnal McAvoy. Na jeho gólové akci se podílel asistencí Jakub Zbořil. Nakonec ale Bruins ještě před odchodem do kabin nabrali znovu manko.

V závěrečné části hry však přišel bostonský gólový uragán. Bruins nasypali soupeři čtyři góly a slaví další vítězství. U zásahu Taylora Halla na 5:2, který padl necelé dvě minuty před koncem do prázdné branky, asistoval David Pastrňák. Český útočník jel s Hallem na jediného obránce, sám mohl pálit, ale přihrávkou daroval gól parťákovi.

Hodně vidět byl český útočník Pavel Zacha, který do statistik ve slavné zámořské lize přidal gól a asistenci v duelu proti Rangers. Zacha nejprve asistoval u přesilovkové trefy Hamiltona na 2:2 ve druhé třetině, aby chvíli před koncem srovnal sám na 3:3, když zblízka dorazil vyražený puk do sítě. Poslal tak duel do prodloužení, kde však branka nepadla. O vítězi nakonec rozhodovaly až nájezdy.

V sedmé sérii dostal šanci i Čech s číslem 37 na dresu, gólman ale jeho záměr vystihl a pokus zneškodnil. Následně Kreider proměnil a Jezdci mohli slavit. Zacha byl i tak zvolen třetí hvězdou zápasu.

Stejné pocty se dočkal i český gólman Washingtonu Vítek Vaněček. Jeho tým zvítězil v prestižní bitvě s Penguins vysoko 6:1 a Vaněček pusti za záda jedinou z pětadvaceti střel soupeře. Dvě asistence si připsal hvězdný Rus Alexander Ovečkin.

Ani jednou pak neinkasoval Daniel Vladař, jenž hájil branku Calgary v duelu v Ottawě. Senátoři zasypali českého gólmana sedmadvaceti střelami, ten ale všechny zneškodnil a byl vyhlášen největší hvězdou utkání. Plameny vyhrály 4:0 a zabraly po třech porážkách v řadě.

Edmonton zvítězil na ledě St. Louis 5:4 a hodně vidět byly jeho hvězdy. Connor McDavid gólově udeřil pět sekund před koncem první třetiny a celkově zaknihoval gól a asistenci. Němec Leon Draisaitl si připsal kromě vstřelené branky i dvě gólové přihrávky.

