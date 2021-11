Hezké gesto to bez pochyby bylo. Těžko si ale představit, že by něco podobně nesobeckého předvedl třeba Alexandr Ovečkin. Obzvlášť v situaci, v jaké se teď nachází Pastrňák. Nejlepšímu střelci sezony 2019–20 to na podzim nelepí, jak byl zvyklý, a top šutéři se mu vzdalují.

Proti Canadiens bodoval Pastrňák popáté v řadě. S bilancí 4+9 si udržuje průměr bod na zápas, ale góly mu zdaleka nenaskakují, jak byl zvyklý. Se čtyřmi trefami se sotva vejde do první stovky.

Pastrňák po 13 zápasech sezony 2021-22: 4+9 2020-21: 10+9 2019-20: 13+14 2018-19: 11+5

Na vedoucího Leona Draisaitla z Edmontonu ztrácí už jedenáct branek. Ale co v minulých letech nebylo zvykem už vůbec, je, že teď Pastrňák ve střelecké tabulce českých hráčů figuruje až třetí za Pavlem Zachou (7) z New Jersey a Tomášem Hertlem (6) ze San Jose.

Nejspíš je to jen otázkou času, kdy "Pasta" zase naskočí na kanonýrskou vlnu, ale jeho aktuální střelecká úspěšnost po zápase s Montrealem klesla na 6,9 procenta. Před dvěma lety byl přitom na 17 procentech. Proměňuje tedy o víc než polovinu šancí méně, než bylo u něj obvyklé.

„Tohle je prostě neakceptovatelné," hudral nedávno po zápase s Edmontonem, když ztroskotal na gólmanovi Koskinenovi. „Měl jsem být trpělivější, ten puk zvednout a místo toho...," zoufal si Pastrňák, který se nutí do častější střelby, ale současná krize není způsobená tím, že by pálil nějak málo. Na kontě má 58 ran, skoro o dvacet víc než druhý v klubovém pořadí Patrice Bergeron. Ale s úspěšností je to výrazně slabší. Zabijácký instinkt se vytratil.

„To teda," musel uznat i Pastrňák. „Někdy to s přihrávkami asi až přeháníme. Potřebujeme do hlav dostat, že ke gólům se dostaneme, jen když budeme víc střílet."

Boston nerozjel nový ročník úplně zázračně. V tabulce Atlantické divize je pátý s gólovým průměrem 3,08 na utkání. Pastrňákovy trefy zatím Bruins nějak výrazně nechybí, po odchodu Davida Krejčího spíš Bostonu schází tvořivý centr.

„Kluci, co na to nemají, teď neustále kouzlí s pukem. Snad už jsou v lize dost dlouho na to, aby věděli, že jejich přednosti jsou jinde," soptil bostonský kouč Bruce Cassidy, který už v průběhu sezony kritizoval i Pastrňáka.

Největší zátěž zodpovědnosti ale bude stále na první lajně, v níž spolu s českým útočníkem už nějakou dobu hrají kapitán Bergeron s Bradem Marchandem.

„Nikdo asi nepochybuje, že jsme sehraní, ale samozřejmě by to mohlo být lepší," tvrdil Brad Marchand.

Další zápas hrají Bruins až v sobotu ve Philadelphii. Ideální čas na to, aby Pastrňák během týdne oprášil v tréninkovém středisku v Brightonu své střelecké instinkty.