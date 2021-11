Už je to 15 let, co česká legenda vstřelila svůj 600. gól v NHL. Do MSG přijela Tampa a hned ve druhé minutě tleskali fanoušci Jágrovi ke kariérnímu milníku. Pohled na gólovou akci vyvolává po letech nostalgickou náladu. Od modré pálil Karel Rachůnek, před gólmanem Holmqvistem clonil Martin Straka a jubilant v pohodě dorážel.

Jágr nakonec k výhře 4:1 přispěl ještě dvěma asistencemi a v sestavě Rangers se objevili i Marek Malík, Petr Průcha a Michal Rozsíval. To byly časy.

Tehdy byl 34letý Jágr v plné síle. Nosil krátký sestřih, neměl skoro žádné šediny. Na šestistovku dorazil jako 16. hráč v historii NHL. "Nenervovalo mě to. Věděl jsem, že tuhle cifru překonám. Ale chci ještě mnohem víc," pravil v listopadu 2006..

Svou zámořskou dráhu nakonec ukončil se 766 trefami, ale mezitím si na tři roky odskočil do Ruska, kde hrával za Omsk. Dodnes se tak spekuluje o tom, kolik gólů mohl mít na kontě, pokud by v produktviních letech nezmizel do KHL.

Jágr tahal Rangers ze suterénu

Před Jágrovým příchodem z Washingtonu v roce 2004 patřili Rangers do ligového podpalubí, sedmkrát v řadě neuhráli play off. Český chasník ale dostal na dres céčko a začal tahat klub Original 6 ze suterénu.

V New Yorku po ne zrovna podařené štaci u Capitals pookřál a znovu nakopnul svou kariéru. V sezoně 2005-06 nasbíral 123 bodů (54+69) a těsně mu unikly Art Ross Trophy i Maurice Richard Trophy. V hlasování o Hart Trophy skončil druhý za Joe Thorntonem, ale náplastí mu byla aspoň Lester B. Pearson Award, o jejímž držiteli rozhodují hráči.

Třikrát po sobě Jágr došel s Rangers do play off, skvěle si navíc rozuměl s koučem Tomem Renneym. Během 277 utkání základní části nasbíral 319 bodů (124+195). O to větší šok přišel, když se nedohodl s generálním manažerem Glenem Satherem na nové smlouvě a v roce 2008 vyslyšel volání ze Západní Sibiře.

Čeští fanoušci, kteří vyprodali Sazka Arénu na podzimní pražské zápasy Rangers proti Tampě, byli těžce zklamaní. Mezi příznivci klubu se o Jágrově odchodu do Ruska začaly šířit nejrůznější fámy.

Když se pak borci z New Yorku objevili na úvod sezony 2008-09 v Česku, běželo před duely s Lightning průřezové video z klubuové historie. K vidění byli mj. Rod Gilbert, Brian Leetch, Mark Messier, Mike Richter, Waayne Gretzky... Prostě všichni, co pro Rangers v jejich dějinách něco velkého udělali.

Jen borec s číslem 68, který manhattanský klub vytáhl ze sklepa zase na výsluní, se v sestřihu neobjevil ani na vteřinu.