Ovečkin po Pavelcově hvězdném večeru: Měli jsme mu víc clonit, musíme být chytřejší

V NHL býval zvyklý na pozici jedničky, během angažmá v Rangers si však musí vážit každého startu. Ve 30 letech musí neustále makat a čekat na šanci, která však také dlouho nemusí přijít.

„Tohle je ale zkrátka moje práce," nedramatizoval svoji situaci po svém velkém večeru v rozhovoru se zámořskými novináři. Znovu potvrdil, že záskoky zvládá výborně. Velmi dobře si vedl třeba proti obhájci Stanley Cupu z Pittsburghu (4:3) nebo poté proti Dallasu (1:2 po samostatných nájezdech).

„Vím, že to bude znít jako klišé, ale nebylo to pro mě nic jednoduchého. Po třídenní pauze jsem vůbec nevěděl, co čekat. Překvapivě jsem se ale cítil velmi dobře. Jsem šťastný za dva body. Kdybychom tenhle zápas prohráli, těžko bych to kousal," rozpovídal se o svém rozpoložení po vítězství nad Capitals, při němž kryl všech 30 střel a byl stoprocentní i v penaltovém rozstřelu.

„Našli jsme si cestu k vítězství. Myslím, že jsme si ho za naši hru zasloužili," dodal.

Za svůj výkon sklízel od spoluhráčů pochopitelně jen slova chvály. „Byl (Pavelec) fakt skvělý. V tréninku dře naplno každý den. Není to nic jednoduchého chodit pořád na trénink a nehrát zápasy. Drží si ale skvělou formu a dělá výborný dojem," smekl zadák Rangers Marc Staal.

Ani kanonýr Ovečkin si na českého gólmana nepřišel. Čtyřikrát proti němu vypálil a ani jednou neuspěl. Nepochodil ani v rozhodujícím rozstřelu.

„Měli jsme pár dobrých šancí. Aly myslím, že většinu našich střel (Pavelec) viděl. Málo jsme mu clonili ve výhledu," zlobil se hvězdný Rus.

„Když jsme měli střílet, ještě jsme zkoušeli kombinovat. Někdy, když máte šanci, musíte ji využít. Prostě tam ten puk protlačit. A to jsme nedokázali. Musíme hrát jednodušeji, nedáváme si puky dobře. Máme na víc," posteskl si.