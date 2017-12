Jágr nastoupil po zranění a s 1731 zápasy v NHL vyrovnal Francise, Palát dvakrát přihrával

Jágr, který vynechal sedm z minulých devíti vystoupení Flames, se vrátil do tréninku s týmem ve středu a absolvoval po přesunu do San Jose bez problémů i předzápasové rozbruslení. V sestavě se zařadil do třetího útoku s Mattem Stajanem a Troyem Brouwerem, ve druhé části hry pak zaskakoval i ve druhé formaci, když se hry vypadl jeho krajan Michael Frolík. V prostřední části hry se zapsal do zápasových statistik vyloučením po zákroku na českého útočníka Sharks Tomáše Hertla.

V historické tabulce v počtu startů má Jágr před sebou už pouze Marka Messiera (1756 zápasů) a rekordmana Gordieho Howea (1767). K tomu, aby někdejší hráč Pittsburghu, Washingtonu, New York Rangers, Philadelphie, Dallasu, Bostonu, New Jersey a Floridy vyrovnal maximum nesmí chybět ve více než devíti z 45 utkání, které Calgary do konce základní části zbývají.

Skvělý finiš Philadelphii nestačil

Florida duel s Flyers skvěle rozjela a po dvou třetinách vedla už 3:0. Philadelphia se ve třetí dvacetiminutovce nadechla k náporu, ale ten vyústil pouze ve snížení na 2:3. Autorem druhé trefy byl nejprve označen český útočník Jakub Voráček, nakonec ale v zápasových statistikách chybí. Víc než korekci skóre už Flyers nestihli. V dresu vítězů nenastoupil nemocný Radim Vrbata, u poražených odehrál celý zápas obránce Radko Gudas, gólman Michal Neuvirth proseděl zápas v pozici náhradníka.

Spokojený mohl být útočník Ondřej Palát, jehož Tampa si doma poradila s Montrealem 3:1. Český hokejista si připsal dvě asistence. Nejprve si připsal přihrávku u vítězné trefy Pointa na začátku třetí části hry a podílel se i na akci, po níž pečetil vítězství domácích ve 45. minutě při přesilovce Stamkos. V barvách hostů si český útočník Tomáš Plekanec zapsal do statistik pouze dvouminutový trest v úvodu utkání.

Pastrňák nájezd neproměnil

Washington před vlastním publikem prohrával s Bostonem 0:2 a 2:3, ale nakonec dovedl zápas do prodloužení. Nakonec o vítězi musely rozhodnout samostatné nájezdy. Tam se v barvách Bruins ve druhé sérii neprosadil český útočník David Pastrňák. Výhru pro Capitals zajistila ruská hvězda Alexandr Ovečkin ve třetí sérii. Český útočník Jakub Vrána se v dresu vítězů neprosadil, jeho krajan David Krejčí v barvách Bruins kvůli zranění nenastoupil.

